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Хоккейная мода – зауженное или клеш?

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ – «Советский спорт», специально для «Аргументов неделi» ]

Хоккейная мода – зауженное или клеш?

Парадоксальное заявление на выставке в ВВЦ сделал Александр Медведев. Президент КХЛ сообщил, что со следующего сезона в пяти городах – Уфе, Казани, Риге, Минске, Санкт-Петербурге – будут введены маленькие площадки. А накануне Международная федерация ИИХФ приняла решение: Олимпиада в Сочи пройдет на… больших «коробках». Как-то Россия опять пошла против течения…

Война слов

Большими «коробками» называют площадки стандарта ИИХФ. Их ширина – 30 метров. На таком льду проводятся матчи в Старом Свете, включая КХЛ, этапы Евротура, чемпионат мира.

Ширина маленьких площадок – 26 метра. На них играют в НХЛ и низших лигах Нового Света, а также когда чемпионат мира или Олимпиада приезжает в Северную Америку (например, ЧМ-2008 в Квебеке, зимние Игры–2010 в Ванкувере).

– Инфраструктура пяти дворцов позволяет без больших затрат перейти как на канадский, так и на промежуточный, так называемый финский размер, – заявил президент КХЛ Александр Медведев на выставке «Спорт-11», что прошла на ВВЦ. – Мы в порядке эксперимента на этих пяти стадионах поддержим переход на финский стандарт (ширина 28 метров). Пусть болельщики увидят разницу. Какие города я имею в виду? Минск, Ригу, Санкт-Петербург, Уфу, Казань.

Главный тренер сборной России Вячеслав Быков раскритиковал решение Медведева. Тем более Быков с Игорем Захаркиным по совместительству работают в Уфе – то есть их «Салават Юлаев» без них «женили».

Как сказал Быков, такое решение нельзя принимать без широкого общественного обсуждения и без согласования с руководством сборной. И вообще этот разговор нужно отложить на 2014 год, когда пройдет Олимпиада.

Медведев за словом в карман не полез, заявив, что Вячеслав Аркадьевич – очень интересный человек. И если кто думает о сборной, так это КХЛ. Так что нечего разевать рот на чужой каравай.

Началась война слов, к которой подключились тренеры, ветераны, игроки…

Это вам не гандбол

В «Путешествии Гулливера» шла война между остроконечниками и тупоконечниками. Бессмысленная вражда на идеологической почве. Тут тоже идеология – зачем нам чужое, финское и американское, когда есть свое, родное? На маленьких «коробках» мы уйдем от традиций советского хоккея. Потеряем размашистую техническую игру, свалившись на тупой навал «бей-беги». Будет больше стыков, а значит, больше травм. Возрастет количество голов, но упадет их ценность. Хоккей – это не гандбол. И прочая-прочая…

Я в этом споре скорее на стороне Медведева. Тема размера «коробок» стара как мир. Каждый год в России поднимается волна и начинаются жаркие дебаты: а вот если мы прогнемся под американцев, то останемся без своих матрешек и деревянных ложек. Но давайте просто попробуем. Может, на маленьких площадках в самом деле будет динамичнее игра. Да и вместимость стадиона увеличится. В НХЛ ведь не дураки работают, если давно ввели этот стандарт.

К тому же КХЛ хочет попробовать не энхаэловский, а именно финский вариант (28 метров). И тут вопрос на засыпку. Вы наверняка смотрели матчи этапа Евротура, которые в ноябре традиционно проходят в Хельсинки. Визуально замечали разницу, что «коробка» более узкая? Уверен, это не бросалось в глаза. Два метра – не четыре, большой роли не играют. Так что успокойтесь, никто на традиции советского хоккея не покушается.

Унижение в Ванкувере

Но есть одно обстоятельство, которое бьет все логичные доводы КХЛ. И его уже привел Быков. На такие эксперименты нельзя пускаться до сочинской Олимпиады.

Это как в шахматах, где игра белыми дает минимальную фору. Так и площадки – американцы и канадцы чувствуют себя гораздо комфортнее на узких «коробках». Они на них выросли, играют всю жизнь. Простая статистика – Канада взяла две Олимпиады, которые проходили в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Но с треском провалилась в Нагано и Турине, где играли на больших площадках.

Россия потерпела страшное унижение в Ванкувере. 3:7 в четвертьфинале с Канадой. Хозяева льда нас не просто разгромили, а растоптали, забили силовыми приемами. Да, мы оказались готовы тактически и ментально хуже. Но и размер «коробок» тоже сыграл роль. Игроки КХЛ – Морозов, Зиновьев да и другие – в Ванкувере выглядели потерянно.

Так зачем нам самим ставить себе подножку? Ломать игровой менталитет, переучиваясь под другую схему, чтобы потом вспоминать старое перед Сочи. И переводить на другой стандарт только пять арен из 23.

Подождем три года. А там – пожалуйста.

P.S. Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев уточнил, что переход «Суворова через Альпы» пока не утвержден. Его босс Медведев высказал только гипотезу. Вопрос еще предстоит обсудить и выставить на голосование. То есть лига притормозила реформу. Мудрое решение.

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