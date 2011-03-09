Большой человек маленького сезона

Легенда отечественного хоккея Сергей Федоров играет в Кубке Гагарина и помог магнитогорскому «Металлургу» выйти во второй раунд плей-офф. Мы встретились с ветераном и поняли, что о возрасте с ним разговаривать бессмысленно.

Самый тяжелый раунд

Мудрость по толковому словарю – свойство человеческого разума, которому характерна высокая степень знания и подсознательного опыта, что с успехом применяется на практике.

После первого раунда Кубка Гагарина сразу вспомнились слова форварда «Магнитки» Сергея Федорова. Он сказал мне за три матча до плей-офф:

– Первый раунд будет самым тяжелым. Это нормально. У нас почти половина состава новых людей. Плей-офф – это маленький сезон, где проверяются большие качества команды. А они складываются из индивидуальных качеств игроков. Если возьмем хороший старт, во втором раунде будет легче.

Я поразился: «Подождите, Сергей Викторович! Вы считаете, что с новичком лиги «Югрой» вам будет тяжелее, чем во втором раунде с «Авангардом» или «Салаватом Юлаевым»?!»

Федоров выдержал паузу: «Я сказал то, что сказал».

…«Магнитка» с великим трудом прошла «Югру», уступая в серии. Сергей Федоров забил два гола, отдал передачу. Полезность «+2». Но дело не только в очках. Ветеран выиграл 88 вбрасываний из 130. Показатель 67,7% умопомрачителен по меркам НХЛ. А как гласит хоккейная аксиома, «вбрасывание – первый шаг к голу». Трижды чемпион мира и трижды обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров не стесняется быть рабочей лошадкой. Если это надо для команды.

В декабре 2011-го ему исполнится 42. Но когда Федоров так играет, о возрасте говорить нет смысла. Видел его в одном полотенце в раздевалке «Магнитки». Такой атлетичной фигуре, без грамма лишнего жира, позавидуют молодые.

Эстафета Квебека

– В конце апреля заканчивается ваш контракт с «Магниткой». Что будете делать дальше? – поинтересовался у Федорова.

– Нет смысла сейчас об этом говорить. Когда играешь в Кубке Гагарина, забываешь о личных планах. Они подождут. Сейчас важна команда.

Еще Сергей расстроил новостью о том, что он больше не будет выступать за сборную России. Все к этому и шло: моложе мы не становимся. Но Федорову больше подходит цитата французского писателя Вовенарга: «Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы». Он принял своевременное решение.

– Я трезво оцениваю ситуацию, – говорит Сергей. – Даже не хочу рассуждать о вариантах. Это нормальный житейский ход. Свой последний матч за сборную я уже сыграл. После чемпионата мира–2010 в Кельне поблагодарил всех, кто помог мне вернуться. И сказал президенту федерации Владиславу Третьяку, тренерам национальной команды Вячеславу Быкову и Игорю Захаркину, что со сборной закончил. Мне есть что вспомнить. Например, чемпионат мира 2008 года. Мы вместе с Сашей Овечкиным и Сашей Семиным неплохо играли в «Вашингтоне». Быков и Захаркин увидели хорошую связку, позвали нас в Квебек. А что из этого получилось, вы знаете.

В прошлом сезоне сборная России взяла не золото, а серебро. Это неудовлетворительный результат. Может, я почувствовал себя слишком уставшим и разбитым в прямом смысле слова (Федоров в конце второго периода финала столкнулся с Овечкиным и продолжить матч не смог. – Прим. ред.). Но в любом случае я принял решение не на эмоциях. У нас есть молодые талантливые ребята. Они смогут продолжить эстафету, которая началась в Квебеке.

Годы идут назад

От кубковой игры «Магнитки» зависит и карьера Федорова. Если уральцы смогут завоевать Кубок Гагарина, ветеран наверняка продолжит карьеру. И это будет здорово. Если же «Металлург» вылетит во втором раунде, хоккейная судьба Сергея окажется под вопросом.

А если уйдет? Пару лет назад в Вашингтоне я задавал уже такой вопрос Федорову:

– Видите себя после завершения карьеры в роли функционера?

– Нет, – отрезал Сергей. – Я и слова такого не знаю. Понимаю только, что человек работает на государство в том или ином качестве.

– Но бывают ведь хоккейные функционеры.

– Не понимаю, зачем мне быть управленцем. Я пока играю.

– Но сборная ищет генерального менеджера для сочинской Олимпиады.

– Почему я, а не другие игроки, завершившие карьеру? Почему не Фетисов или Третьяк? Не факт, что из хорошего хоккеиста получится толковый менеджер. Подводные течения тут такие, что захлестнет с головой. Можно потерять доброе имя в две секунды. Ведь ты – хоккеист, а полез руководить, хотя в этом большом деле толком не разобрался. Нельзя, как в компьютерной игре, перескочить с первого уровня на пятнадцатый. Генеральный менеджер – очень ответственная должность. «Вот придет Сергей Федоров, и мы сразу всех победим» – так не бывает. В одиночку не сваришь каши. Нужна сильная команда, которая проникнется твоими идеями.

…В чем я почти уверен – первые пару лет постхоккейной жизни Федоров будет просто отдыхать. Может быть, во Флориде, как Хемингуэй. Отпустит бороду, начнет ходить на рыбалку и писать мемуары. Но лучше бы не уходил. Как говорит Сергей, «у меня начался обратный отсчет. Годы идут назад. На ванкуверской Олимпиаде мне было 37, а сейчас – 36. Дойду до 25 лет, а там подумаю, что делать».