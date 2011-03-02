Москве не нужен хоккей?

Первый раунд Кубка Гагарина запоминается уверенной поступью клубов-олигархов (СКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс») и тем, что Москва снова осталась на обочине плей-офф. Ни по игре, ни по качеству стадионов столица до регионов не дотягивает.

Запад слабее Востока

У меня две претензии к розыгрышу Кубка Гагарина. Не нравится, что в последний день зимы уже 10 клубов остались не у дел. Семь, что не попали в плей-офф. И три, что быстро вылетели в первом раунде. Ни в одной лиге мира такого нет. Странно было бы, если б в последний день августа половина футбольной премьер-лиги завершила сезон, да?

А еще не нравится разбиение на конференции. То, что на Востоке уже во втором раунде могут сыграть потенциальные финалисты: «Салават Юлаев» и «Ак Барс». А на Западе фактически зеленый свет до финала у СКА. И если бы шел посев, как раньше (сильнейший играет со слабейшим), то питерцы уже во втором раунде могли попасть на Казань.

Но понятно, что «нравится – не нравится» – это вкусовщина. А то, что Запад слабее Востока, – в этом вина вовсе не СКА. Мол, глава клуба и президент КХЛ Александр Медведев собрал под себя более слабую конференцию. Три раза нет. Главная беда – хоккей в Москве очень уж слаб.

Тысяча зрителей на Федорова

– Мы живем в XXI веке, и на таких аренах, как «Сокольники» или ЦСКА, нельзя играть. Мы все видим, что болельщики и ЦСКА, и «Спартака» готовы приходить на хоккей. Я буду ходатайствовать, чтобы были решены все земельные вопросы. А современный дворец спорта может быть построен и за 18 месяцев, – заявил Медведев, побывав на четвертом матче серии СКА – «Спартак», когда его команда уверенно вышла во второй раунд.

Президента КХЛ разозлило вовсе не то, что московские болельщики начали кидать сосиски на лед (это модное обзывание в адрес СКА). Медведев абсолютно прав – нет никакой радости приходить на убогие совковые московские арены. Вот у вашей семьи есть альтернатива: пойти в кинотеатр или на хоккей в ЦСКА. Где вы решите оставить тысячу-другую рублей? Где вам будет комфортнее? Ответ очевиден, и он не в пользу спорта.

При этом снести старые арены и построить новые, большие, не так просто. Расширить площадь под фундамент в два раза? Но спартаковская арена расположена в парке «Сокольники», который охраняется государством. А армейский стадион вообще построен на земле, которая принадлежит военным.

И качество игры. На днях побывал в ЦСКА, чтобы взять интервью у форварда «Магнитки» Сергея Федорова. Поразило, что уральцы просили лишний билетик у своего администратора: «Придут родные, друзья. Дай мне не два билета по норме, а пять».

Я им говорю: «Так ведь стадион будет пустым. Можно бесплатно всех пускать». И оказался прав – дворец ЦСКА на Ленинградском проспекте собрал только тысячу зрителей вместо пяти. На матч, в котором играл – на минуточку! – легендарный Сергей Федоров.

Не буду вспоминать, что армейцы при Быкове и Захаркине стабильно выступали в плей-офф и даже доходили до полуфинала. А потом пришел Вячеслав Фетисов, который жестко раскритиковал нынешних тренеров сборной. Заявил, что будет строить клуб-победитель, и в нем не место «временщикам». И что из этого вышло…

Суть в том, что московский хоккей нужно спасать. «Спартак» стал совсем не тот с уходом чешского тренера Ржиги. Великий, но 46-летний Доминик Гашек сдулся в плей-офф. ЦСКА надо строить с нуля. «Динамо» начало за здравие, но кончило за упокой, провалив концовку регулярного чемпионата и уступая 1:3 в серии с рижскими одноклубниками (подозреваю, чем все закончится, но желаю удачи москвичам).

Еще лет десять назад говорили: «Без сильных московских клубов не может быть сильной сборной». Теперь этот лозунг можно смело выбрасывать в утиль.

Смотрите на Радулова!

КХЛ нередко критикуют. Но это здоровая критика, которая помогает расти. На фоне проблем в нашем футболе, баскетболе, не говоря о других видах спорта, хоккейная лига – пример, достойный подражания.

Радует, что есть сенсации. Самая интересная серия – «Авангард» против «Нефтехимика». Клуб-олигарх, одержавший 18 побед подряд, против малобюджетной строптивой команды с сильным тренером Крикуновым. Писал эти строки, а в серии было 2:2, и развязка неочевидна. Вспомните, что в прошлогоднем первом раунде «Нефтехимик» всухую вынес Омск (3:0).

Радует, что в Минске установлен рекорд посещаемости матчей КХЛ – 16 039 зрителей. А ведь это норма НХЛ! Вот бы на каждый матч нашей лиги приходило столько зрителей. Особенно в Москве!

Радуют «Салават Юлаев» и особенно Александр Радулов, который может побить рекорд Морозова (100 очков за сезон, включая плей-офф). Что имеем – не ценим. Смотрите на Радулова! Это играет один из лучших хоккеистов мира. И конечно, соглашусь с Крикуновым, который сказал, что Радулов сильнее Овечкина. В этом сезоне это так.

Радует игрой «Ак Барс», разорвавший казахстанский «Барыс» (4:0). Год назад казанцы стали чемпионами, не имея в составе травмированных Зарипова и Морозова. Теперь у «барсов» полный боекомплект. Не удивлюсь, если они возьмут Кубок Гагарина в третий раз подряд. Но спешить не будем. Впереди нас ждут еще три роскошных раунда.