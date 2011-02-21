Ворота увеличивать не надо

22-летний Семен Варламов защищает ворота самого популярного клуба НХЛ в России – «Вашингтон Кэпиталз». А на прошлом чемпионате мира он был первым голкипером сборной, с которой завоевал серебро. Семен рассказал в интервью «АН» о том, на каком языке он кричит на защитников «Вашингтона» и что надо делать, если попадаешь в черные районы столицы США.

«Хочу играть в каждом матче»

В этом сезоне всех наших энхаэловцев будто сглазили. С Семеном Варламовым – та же история. С какими надеждами он готовился к чемпионату! Тем более заканчивался контракт с «Вашингтоном», и нужно было показать себя.

Семен на месяц раньше прилетел в столицу США, чтобы поработать с тренером по физподготовке «Кэпиталз». Но за пару недель до старта сезона повредил пах – это самая неприятная травма в хоккее, с которой можно мучиться всю карьеру. Варламов вернулся, но вскоре снова выбыл на месяц. И только недавно начал играть так, как от него все ждут. По статистике, вошел в тройку лучших вратарей НХЛ.

Да, проблемы есть. «Вашингтон» играет плохо в атаке, здорово прибавил конкурент по вратарской бригаде чех Михал Нойвирт. Но на то они и проблемы, чтобы с ними бороться. Семен не опускает руки и остается оптимистом.

– Конечно, мне бы хотелось играть в каждом матче, – признается Варламов. – Но сейчас тренер решил, что нам с Нойвиртом следует выходить по очереди. Сначала один проводит две встречи, потом другой. А к плей-офф будет видно, на кого делать ставку. Или продолжим играть тандемом.

– Но у вас заканчивается контракт.

– Что я могу сказать? Тренеру виднее, кого ставить. Главное, чтобы команда чаще побеждала.

– Дружите с Нойвиртом?

– Да, каждый день вместе ужинаем, ходим в кино под ручку, играем в приставку «Nintendo». А если серьезно, у нас рабочие отношения.

«Матом на защитников не ругаюсь»

– В начале сезона у вас не было депрессии из-за этих травм?

– Я бы так не сгущал краски. Но настроение, конечно, не было радужным. Я очень серьезно готовился к чемпионату. Хотел с первого же матча себя проявить. Однако бывают в жизни огорчения…

– Какими словами себя успокаивали?

– Старался вообще не думать об этом. Просто лечился. Сезон НХЛ длинный, 82 матча. Я пропустил старт, но знал, что вернусь. Так и вышло. Сейчас набрал форму, играю. Все в порядке!

– Теперь «Вашингтон» больше действует от обороны. Вратарю жить стало легче?

– Когда мы изменили тактику, играть стало проще. Больше внимания концентрируется на защите. Ребята начали еще лучше действовать на отскоках, когда от меня отлетает шайба. Повысилась надежность всей команды. Скоро ведь плей-офф. В Кубке Стэнли невозможно добиться успеха только с одним нападением. Это факт, проверенный годами.

– На каком языке ругаетесь на своих защитников?

– Я разговариваю с ними на английском. Но матом их не поливаю. Зачем защитников нервировать? Они и так под прессом. У меня просто есть несколько выражений, которыми я пользуюсь в игре. Например, «центр», «лево», «право», «сзади».

– Что говорите себе, когда шайба влетает в ваши ворота после первого же броска?

– Это останется при мне. У каждого голкипера есть свои секреты, как не терять настрой.

– А какой вообще самый курьезный гол вы пропустили?

– Я однажды сам мог забить. Пару раз имел шанс бросить по чужим пустым воротам. Но рисковать не стал, мы вели всего в одну шайбу. А когда сам пропускал… В детстве хватало курьезных голов. Иногда мне с середины площадки забивали. От неудач никуда не денешься.

– Ваше имя до сих пор неправильно произносят в Северной Америке?

– Хоккейные комментаторы уже научились говорить как надо. Хотя ошибки все равно случаются. Но, думаю, с такими же проблемами сталкивается любой русский, кто приезжает в НХЛ. Мое имя тяжелое для американцев, так что я их понимаю.

«И что хотели эти ребята?!»

– Какие виды спорта, кроме хоккея, вы любите?

– Обожаю большой теннис. Вот и все, пожалуй. Сам играю редко, но смотреть люблю. Мой любимый игрок – Роджер Федерер. Кумир, можно сказать.

– Можете подраться ради девушки?

– Смотря в какой ситуации. Не во время же матча это делать – если девушка попросит о такой прихоти, будет глупо. Ну а если на улице, я защищу свою девушку, свою семью.

– Вы бывали в черных районах Вашингтона?

– Случалось. Однажды меня даже пытались остановить. В первый сезон поехал домой не по той дороге. И передо мной выросли здоровенные ребята с цепями на шее. Захотели тормознуть мой автомобиль. Не знаю, что от меня хотели. Но явно что-то недоброе. Я резко свернул и быстро скрылся. Вслед не стреляли. Но и так было не по себе.

– Где будете жить после окончания карьеры?

– Сложный вопрос. Я пока только три года играю в НХЛ. Очень нравится Вашингтон. Но мне лишь 22 года. И еще не подписан следующий контракт. Так что даже не представляю, как сложится жизнь и где я поселюсь.

– Новаторы предлагают увеличить размер ворот. Что им скажете?

– Остановитесь, новаторы! Куда еще шире? В этой лиге и так забивают по 5–6 голов за матч. У голкиперов нелегкая работа. К тому же урезали экипировку, стало еще сложнее отбивать шайбы. Если такая реформа пройдет, это будет полный абсурд. Или тогда увеличивайте нам щитки в два раза. Но вы представляете, во что тогда превратится хоккей?