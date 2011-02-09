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Будь здоров, Женя

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ («Советский спорт» – специально для «Аргументов неделi») ]

Будь здоров, Женя

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Баффало» порвал две связки колена, и это может серьезно осложнить ему карьеру. Никто не знает, вернется ли теперь Женя к той блестящей игре, когда он набирал по 113 очков за сезон… Буквально за пару дней до беды Малкин в Нью-Йорке дал нам интервью.

Самая страшная травма

Я застал Женю в знаменитом «Мэдисон Сквер Гарден», когда «Питтсбург» уже закончил тренировку. Но Малкин задержался на полчаса – бегал по кругу, тренировал броски до седьмого пота… Этот сезон у Малкина наперекосяк. Он очень хотел вернуться в игру. Форвард пропустил пять матчей из-за болей в левом колене и синусита. «Со мной такое впервые. Вдруг резко пропали силы. Голова болела в области лба. Температура подскочила…» – устало рассказывал Малкин.

Залечил левое колено, получил разрешение от врачей, вышел на матч в Питтсбурге с «Баффало». И провел только шесть минут. В начале второго периода Женя неудачно столкнулся с защитником Майерсом, который всем весом упал ему на ногу. Малкин так и не смог подняться. А на следующий день ему поставили диагноз – разрыв боковой и передней крестообразной связок уже правого колена. Самая страшная травма в спорте, как и разрыв ахилла.

Малкин будет лечиться минимум полгода. И еще неизвестно, как восстановится. Сшитые связки теряют в надежности. Мы помним, что Павел Буре из-за порванных коленей так и не смог вернуться в большой спорт. Женя, как и Русская ракета, тоже играет на острие атаки…

Надо смотреть по сторонам

Но тогда в Нью-Йорке мы говорили о травмированном капитане «Питтсбурга» Сидни Кросби и о том, что в НХЛ стало слишком много грязи.

– Кросби получил сотрясение мозга в матче с «Вашингтоном». Как оцените эпизод?

– Если судить по тому, что я видел на повторе… Там игрок «Вашингтона» нарушил правила. Он ведь видел Кросби, но все равно его ударил. А Сид смотрел в другую сторону.

Я так тоже едва не сломался в матче с «Бостоном». Когда поворачивался, то столкнулся с соперником и не успел сгруппироваться. Но за Кросби очень обидно. Когда ломается мизинец – уже больно. А тут сотрясение мозга…

Чем ближе плей-офф, тем больше травм. Там вообще начнется рубка. Поэтому обязательно надо смотреть по сторонам, когда выходишь на лед. Ну а так в НХЛ борются с грязью. Вот запрещены толчки на борт, удары в голову. Хотя полностью исключить силовую борьбу нельзя.

– Вы ведь из-за проблем со здоровьем не поехали на матч «Всех звезд» в штат Северная Каролина, хотя вас выбрали в стартовую шестерку вместе с Кросби.

– Да, тут двоякая ситуация. С одной стороны, очень хотелось поехать. Но с другой – здоровье важнее. Не один ведь я отказался из-за травм, но и многие игроки. Когда в тяжелом чемпионате возникает такое окно, грех не подлечиться.

Пришлось смотреть матч «Всех звезд» по телевизору. Мне понравилось, что устроили драфт, когда игроки сами набирали составы. Если бы я набирал свою команду мечты, то включил бы в нее Кросби, Овечкина, Хенрика Седина, защитников Лидстрема и Хару, вратаря Флери из «Питтсбурга».

– Говорят, что «Вашингтон» откроет следующий сезон в России. А «Питтсбург» к нам не собирается?

– Да мы же совсем недавно открывали регулярный чемпионат НХЛ в Европе, когда ездили в Стокгольм! А еще два раза играли в хоккей под открытым небом – это называется Зимняя классика. Для одной команды это очень большая культурная программа. Понимаю, за нас играет Кросби, и «Питтсбург» хотят раскручивать. Но нужно и другим командам себя показать. К тому же у нас нет трех русских, как в «Вашингтоне».

Но это не значит, что я против такой поездки. Наоборот, готов лететь в Россию, играть с клубами КХЛ. Даже с «Витязем»! Уверен, в драке ему не уступим. А в идеале – сыграть в Магнитогорске против родной «Магнитки».

Извините…

– Когда вы прилетаете на выезд в тот же Нью-Йорк, как проводите время?

– Обычно это бывает вечером, за день до матча. Что тут успеешь? Поужинать – и спать. Еще часок можно пошататься по магазинам, если есть настроение.

– Когда к вам приедут родители? Говорят, Малкин после маминого борща играет в два раза сильнее.

– У мамы с папой закончились американские визы. Они уже сделали новые. Просто сейчас «Питтсбург» много играет в гостях. Но родители приедут в начале марта, ближе к плей-офф. Вот тогда и дождусь борща!

...Мы еще долго разговаривали с Женей. Он рассказывал, что его девушка Оксана учится на тележурналиста в «Останкино». Что однажды ей долго не давали американскую визу. Сейчас такая же история у вратаря «Филадельфии» Сергея Бобровского. Малкин порекомендовал ему обратиться в клуб, чтобы тот написал письмо в посольство.

Еще он обожает русскую кухню. Вареники с картошкой. Пирожки. Салаты. Жареную курицу и жареную картошку. Когда приезжает в Нью-Йорк, то часто ходит в русский ресторан «Мари Vanna». А если с командой летит куда-то на выезд, то играет в карты или читает Акунина.

Я рассказал Жене, что многие любители хоккея сейчас играют в фэнтази – это когда ты набираешь себе хоккеистов в состав и пытаешься с ними выиграть чемпионат. И в моей виртуальной команде есть Малкин, которого не хочу обменивать ни на кого. Как-то верилось, что Женя скоро решит все проблемы со здоровьем и снова будет много забивать…

Когда Малкин получил треклятую травму, он прислал SMS генеральному менеджеру «Питтсбурга» Рею Шеро: «Извините…» Женя очень близко к сердцу принимает такие ситуации, считая, что подводит партнеров. Так было и в самом начале его карьеры в НХЛ, когда Малкин сразу же получил серьезную травму плеча.

В команде надеются: Джино поправится и снова заиграет на высочайшем уровне. Надеются на это и в России. Вы можете себе представить олимпийскую сборную без Малкина? Я – нет.

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