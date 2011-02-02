Очень хочу на Родину!

В матче «Всех звезд» НХЛ играл только один русский. Зато какой! Александр Овечкин опять победил в конкурсе на самый красивый бросок. И вошел в историю, когда устроил первый экстравагантный буллит в этих звездных шоу.

Мы в баре не сидели!

Вообще-то Овечкин в этом сезоне – не самый большой охотник общаться с журналистами. Игра у него идет не всегда. После матчей Александр Великий выходит к прессе ровно на две минуты, после чего отрубает: «Последний вопрос». И растворяется в воздухе, будто и не было его.

Но на матче «Всех звезд» Овечкин был само благодушие. Говорил много, обильно и обо всем. Для начала мы затронули тему шутейного драфта, на котором капитаны звездных сборных Эрик Стаал и Никлас Лидстрем набирали свои сборные. Александр ушел под третьим номером, попав к Стаалу.

– Мне понравился драфт, – докладывает Овечкин. – Было здорово и смешно. Особенно забавно, что я попал к Стаалу. Мой «Вашингтон» против его «Каролины» играет по шесть раз за сезон.

– Но объявил вас Майк Грин, защитник «Вашингтона». Он был ассистентом Стаала.

– Майк ведь мой друг. Мы заранее не договаривались, что Гринни назовет мою фамилию. Но вы же видите, тут все своих разбирают. Лидстрем – шведов, Стаал – игроков «Каролины» и младшего брата…

– Вы с Грином опоздали на рейс в Северную Каролину. Говорят, что засиделись в вашингтонском баре.

– Очень смешная версия, браво! На самом деле мы вовремя приехали в аэропорт. Но там произошла задержка рейсов из-за сильного снегопада. Потом еще нам выход на посадку изменили. Вот и опоздали.

– Во время процедуры драфта вы не выпускали телефон из рук.

– Вы знаете лучше способ, как убить время? Тем более на меня столько сообщений посыпалось! От друзей, знакомых. Один даже написал: «Хватит строчить эсэмэски! Тебя по телевизору показывают!»

– А что вам написал друг по «Вашингтону» Александр Семин?

– Ничего. Он, наверное, где-то в Нью-Йорке отдыхал и вряд ли видел, как шел драфт. Кстати, я очень рад, что «Вашингтон» продлил с Семой контракт еще на один год. Правда, можно было сделать контракт и подольше! У Саши был важный момент в карьере. Он переживал из-за того, что получил травму, не может показать себя. Но теперь давления нет. Семин сосредоточится на победах, подготовит себя к плей-офф.

– А лично вы к нему готовы?

– Хотите сказать, что мне сезон не удался, потому что мало забиваю? Не соглашусь. «Вашингтон» находится в зоне плей-офф, борется за место в восьмерке. А все остальное решится в Кубке Стэнли. Вот тогда и будем делать выводы.

Отдохни хорошо, сынок!

– Мне очень жаль, что на звездный уик-энд приехало так мало русских, – продолжает Овечкин. – Только я и Женя Дадонов. Вот выбрали Малкина, но он не играл из-за травмы. Такая судьба у человека…

Если честно, я очень хотел показать себя на звездном шоу. Помнил, что Павел Буре был признан самым ценным игроком матча «Всех звезд» в 2000 году. В позапрошлом сезоне в Монреале лучшим назвали Алексея Ковалева. Ту звездную игру я считаю лучшей из тех, в которой принимал участие. Если бы получил гран-при и автомобиль «Додж», то конвертировал бы это в деньги и отправил в динамовскую школу. Детям нужно помогать!

– Что вам сказали родители, когда вы улетали в Северную Каролину?

– Они остались в Вашингтоне. Папа с мамой наказали: «Отдохни хорошо, сынок». Сезон ведь длинный, редко выпадает возможность расслабиться. Некоторые ребята отправились во Флориду, на пляж. Ну а я прилетел сюда, чтобы заниматься любимым делом.

– Что скажете об игре?

– Понравилась. Вот только времени на площадке я провел не так много. Лишь 15 минут! А думал, мне дадут полчаса. Почему заработал буллит, когда бросил клюшку в соперника? Да потому что помнил, что за 58 матчей «Всех звезд» такого никто не делал. Вот я и решил войти в историю. Хотя бы с этой стороны!

– НХЛ не спешит отправлять свои клубы в Россию, чтобы открывать там сезон. Комиссар лиги Гари Бэттман говорит, к примеру, об Омске: Сибирь – это далеко, и там холодно.

– Я точно с ним не соглашусь. «Вашингтон» ведь и так планирует быть в Европе. А из Москвы до Омска лететь три часа. Что-то никого не пугает, когда мы часов шесть добираемся до Лос-Анджелеса! Очень хочу, чтобы эти матчи состоялись на родине! Потрясающее событие для наших болельщиков, моей семьи, друзей. Я уже и не помню, когда последний раз такое было.

Могу бриться, когда захочу

– Почему вы приехали на матч «Всех звезд» коротко стриженным и гладко выбритым?

– А что же мне все время косматым ходить?

– Вы и контракт с бритвенной компанией подписали…

– Дело не в этом. Я могу бриться, когда захочу. У меня нет запрета в рекламном договоре. Тем более мы все помним, что это большая примета для хоккеистов. Правда, не все ее соблюдают. Два года назад я брился. Год назад отпустил бороду. Пытался так приманить к себе удачу.

– Как вы относитесь к тому, что чемпионат мира – 2018 по футболу пройдет в России?

– Огромный праздник для наших болельщиков. Россия наконец-то будет участвовать в чемпионате мира! Разве не чудо?

– Вам приписывают новые романы. Последняя девушка – модель из Пензы. Что скажете?

– Моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Это ни для прессы, ни для кого. Секрет! Все у меня пока идет хорошо. Я всем доволен. А вообще читайте газеты. Про меня там много чего сообщают. Я ведь со страниц желтой прессы не слезаю.

– Вас это тревожит?

– С чего вы взяли? – пожал плечами Овечкин. – Но приятного в этом мало, конечно.