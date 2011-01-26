Главный проект - дети

Илья КОВАЛЬЧУК проводит, мягко скажем, не самый лучший сезон в НХЛ. Но от острых вопросов не уходит. Капитан сборной России на ЧМ-2010 дал интервью «АН», рассказав, какая дьявольщина с ним приключилась в «Нью-Джерси», почему он так мало забивает и поедет ли на чемпионат мира.

А чему радоваться-то?

Напомним, что прошлым летом Илья Ковальчук подписал сногсшибательный контракт с «Нью-Джерси» (100 млн. долл. на 15 лет). Эта сделка стала второй по величине в истории НХЛ после договора Александра Овечкина с «Вашингтоном» (124 млн. долл. на 13 лет). Но игра у Ковальчука не пошла совершенно. Сейчас он – худший в лиге по показателю полезности, забил только 14 голов в 48 матчах, а его «Нью-Джерси» плетется на последнем месте в таблице.

Главная проблема у «дьяволов» возникла из-за того, что команду возглавлял неопытный, но амбициозный тренер Джон Маклин, который довел трижды обладателей Кубка Стэнли до ручки. Но сам Ковальчук об этом никогда не скажет, пусть даже Маклина уволили месяц назад.

– Илья, какая у вас цель на остаток сезона? Забить хотя бы 30 голов?

– Личная цель – как можно больше шайб и побед. Но даже если я забью 40 голов, все равно доволен не буду. Чему можно радоваться, если мы идем на последнем месте в лиге? У меня никогда не было такой статистики. Даже когда я в «Атланте» выступал, мы не падали так низко.

– Трудно было найти взаимопонимание с одноклубниками, вписаться в универсальную игру «Дэвилз»?

– Когда я сюда пришел в феврале прошлого года, то нормально набирал очки. Никаких проблем не возникало. А в этом сезоне пошли травмы, постоянно менялись партнеры. Когда не идет игра, делаешь что-то лишнее. От большого желания все может валиться из рук.

– Поедете на чемпионат мира в Словакию?

– Понимаю, что у нас положение аховое. Но пока у «Дэвилз» есть хотя бы один шанс попасть в Кубок Стэнли, мы будем за него биться. Так что вопрос о Словакии отложим.

Один против всех канадцев!

– Почему все наши энхаэловцы попали в такую яму в этом сезоне? Неужели Олимпиада повлияла?

– У всех бывают взлеты и падения. Просто многие рухнули одновременно. Неудачный сезон может быть у каждого. Важно с честью выбраться из тупика. Поработать над ошибками.

– Как вы оцените ситуацию Евгения Набокова?

– Правильно, что он отказался играть за «Айлендерс»! Если заключил контракт с «Детройтом», туда и надо идти. Идеальная для него команда. Женя только для того подписал такой маленький контракт, чтобы завоевать с «крыльями» Кубок Стэнли. Но если по закону Набокова может забрать другой клуб – что ж, тогда лучше сидеть дома.

– Вы были на «Вечере русской культуры», когда баскетбольный «Нью-Джерси» играл с «Ютой»?

– Меня приглашали. Но перед матчем с «Питтсбургом» я решил отдохнуть дома. С хозяином «Нью-Джерси» Михаилом Прохоровым еще лично не познакомился. Но все знают, кто он такой. Пока не бывал на матчах «Нетс»…

– Неинтересно?

– Просто времени не хватает. Матчи идут через день. Да и живу я далековато от стадиона. Неохота лишний раз мотаться.

– Гуляете в Нью-Йорке по Брайтону?

– Я там был много раз, даже когда не играл в «Нью-Джерси». Ничего нового для себя не открыл.

– Смотрели финал молодежного чемпионата мира, когда Россия уступала канадцам 0:3, но порвала их в третьем периоде (5:3)?

– У нас в команде даже было пари на этот счет. В НХЛ вообще любят делать ставки. Играешь против своего бывшего клуба – поставь деньги на кон, чтобы стимул в матче был круче. Ну а здесь я зарубился со всеми канадцами из «Нью-Джерси» – Бродо, Кларксон, Арнотт… Один против всех! Они кричали, что «Кленовые листья» сейчас порвут Россию. Начали мне слать издевательские эсэмэски после второго периода. Я им отвечаю: «Рано радуетесь, у нас есть еще 20 минут». И потом вы видели, что было. Ураган!

Я сам играл в финале чемпионата мира в Квебеке, когда мы отыгрались с 2:4. Но такого, что сотворила наша молодежь, я никогда не видел!

Майами – райский уголок

– Что любите делать в свободное время?

– Вожусь с планшетом iPad, гуляя по Интернету. Или смотрю телевизор. Я настроил через компьютер Первый канал, другое русское телевидение. Люблю смотреть сериалы. Из последнего – «Побег». Обожаю передачу «Прожекторперисхилтон». И новости в стране узнаешь, и посмеешься. В американские кинотеатры не хожу. Да и что там делать, когда фильмы на английском? Я‑то все понимаю, уже почти десять лет в Америке. Но восприятие не то. Когда живешь за границей, хочется больше слышать русскую речь.

– Как вы проведете выходные, которые будут в НХЛ в связи с матчем «Всех звезд»?

– Полечу в Майами, где живет моя семья. Мы ведь пока только обживаемся в штате Нью-Джерси. Пытались присмотреть дом, но не нашли подходящего варианта. Поэтому решили строить его с нуля.

На это уйдет один-два года. Но ничего, подождем с переездом. Я ведь не на один сезон пришел в «Нью-Джерси». А пока помотаюсь во Флориду и обратно. Да и кто откажется побывать в этом раю? Считаю, это лучшее место на Земле. Там очень комфортно, да и климат потрясающий.

– Как относитесь к тому, что баскетболист Андрей Кириленко принял американское гражданство?

– А что в этом такого? У нас у половины русских энхаэловцев есть паспорт США. С ним очень удобно кататься по миру. А русское гражданство мы сохранили. И продолжаем выступать за сборную России. У меня, правда, пока нет штатовского паспорта – только грин-карта.

– Овечкин недавно выпустил собственную линию одежды, Ковалев проводит турниры по гольфу. А у вас есть интересные проекты?

– Мой главный проект – дети. Дочка и два сына. Я по ним очень скучаю во время сезона. У нас большая семья. Николь может получить пособие как многодетная мать, – смеется Ковальчук.

– От какой страны?

– От России.

– Но ведь ваши дети родились в Штатах. Значит, они американцы по паспорту.

– В принципе, да. Но по духу-то они русские.