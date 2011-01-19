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Если спортсмен силен духом, Канада его не сломает

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ «Советский спорт» – специально для «Аргументов неделi» ]

Если спортсмен силен духом, Канада его не сломает

Артур ИРБЕ – двукратный чемпион мира в составе сборной СССР. Кроме того, он дважды играл на Олимпиадах за родную Латвию, был ее знаменосцем. Выходил в финал Кубка Стэнли с «Каролиной», а сейчас надеется завоевать серебряную чашу, но уже в «Вашингтоне». В этой команде Ирбе трудится тренером вратарей.

«Набоков был под давлением»

– Вы работаете с Семеном Варламовым – основным вратарем сборной России на чемпионате мира в Кельне. Отметьте его сильные и слабые стороны.

– Большой плюс Варламова в том, что у него есть быстрота, взрывная скорость, реакция. Он подвижен и энергичен в воротах. Минус только в том, что ему еще 22 года. Не хватает опыта. Семен с возрастом научится играть более рационально. Поймет, что не нужно бегать за шайбой. Если выберешь правильную позицию в воротах, она сама к тебе прилетит.

– В прошлом сезоне Евгений Набоков входил в тройку лучших вратарей НХЛ. Почему у него не заладились дела в России?

– Этот вопрос лучше бы задать Жене… Мое мнение – сильно повлияло то, что он попал в другую среду, в иной хоккей. Ему все было знакомо в НХЛ. Он четко знал, как готовиться к сезону, как проходит подготовка к лагерю. Набоков играл 10 лет за «Сан-Хосе». Я сам выступал в этой команде и знаю, как там все классно.

А тут он переехал в Питер. Там на него возлагались очень большие надежды. Если в «Сан-Хосе» он был одним из лучших в НХЛ, то в России от Жени справедливо ждали, что он вообще не будет пропускать шайбы. То есть Набоков был под давлением. Плюс подготовка другая, тренировочный процесс. Другой быт. Может, они вообще на сборах сидели. А у Жени – семья, двое детей. Одно наложилось на другое, и Набоков принял такое решение. Не стоит его осуждать. Его хороший друг – Сандис Озолиньш, с которым я много общаюсь. Оззо рассказывал мне о Набокове только самое хорошее.

– Вы работаете в «Вашингтоне» с Овечкиным, Семиным, Варламовым. Скажите, как на них отразилось неудачное выступление сборной России на Олимпиаде? Тот же Овечкин на себя не похож.

– Люди ищут отговорки. Если спортсмен силен духом, такие неудачи делают его крепче. Да, россияне проиграли четвертьфинал Канаде (3:7). Но можно было доказать, что это случайность. В прошлом Кубке Стэнли, на чемпионате мира в Кельне, в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

Я знаком со слухами, что уверенность многих россиян в лиге подорвана после Ванкувера. Думаю, это глупости. Другое дело, что кто-то из ребят выжат как лимон. Многим пришлось провести сразу несколько турниров. Возможно, не хватает психологической свежести. Но тот же Варламов не сломлен, он прибавляет с каждым матчем. Жизнь на том поражении не закончилась. Ты должен доказать самому себе, чего стоишь.

Канада сыграла лучше, чем сборная СССР

– Вопрос к вам как к эксперту по вратарям – надо ли было тренерам сборной России Вячеславу Быкову и Игорю Захаркину менять Набокова на Брызгалова в злополучном четвертьфинале Ванкувера?

– Я очень уважаю Женю как вратаря. И мне трудно оценивать ситуацию со стороны, не находясь внутри команды. Но считаю, что Набокова стоило бы заменить еще по ходу первого периода, при счете 0:3. Мне было видно, что он пропускает странные голы. Я бы не сказал, что Женя напорол. Но не ловилось. Не везло. Черный день. Такое может быть в карьере каждого вратаря. Значит, надо было что-то менять.

Если б не имелось, кем заменить, – другой вопрос. Но ведь в запасе сидел Брызгалов! Если бы противник был не таким сильным, а просто невезуха, и можно переломить ход игры – это тоже другое. Но здесь-то были канадцы. Они мяли русских как машина. Я в своей жизни не видел настолько здорово отлаженную команду, которая так вдохновенно провела один период…

– Вы считаете, что Канада сыграла лучше, чем даже сборная СССР, когда вы за нее выступали?

– Ту сборную СССР я не смотрел. Я за нее играл. И был совсем молодой. Сейчас гляжу на жизнь другим взглядом. Канада меня поразила своей подготовленностью.

– Почему вы перешли на работу в «Вашингтон»?

– По семейным обстоятельствам. Хотел, чтобы сын и дальше учился в Америке. А еще я мечтаю выиграть Кубок Стэнли, который мне не удалось завоевать в 2002 году. Вы помните тот знаменитый гол Игоря Ларионова в третьем овертайме плей-офф? Игорь даже выпустил марку вина в честь этого события. Странно, что моего портрета до сих пор нет на этикетке, – смеется Ирбе. – Недавно меня приглашали на церемонию, на которой выставляли Кубок Стэнли. Я сфотографировался с чашей, но не стал прикасаться к ней рукой. Даже среди тренеров это считается дурной приметой. Сначала завоюй, а уже потом трогай!

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