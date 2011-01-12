Золотые наши мальчишки

Россия сказочно завоевала золото молодежного чемпионата мира (5:3), уступая «Кленовым листьям» после двух периодов (0:3). Канадцы попросили меня рассказать, как успех россиян был воспринят на их родине. «Что вообще для вас, русских, значит хоккей?» Отвечаю…

У каждого в жизни есть моменты, о которых потом жалеешь. Ах, если бы знать наперед… Я вот сильно жалею, что не согласился стать пресс-атташе этой молодежной сборной России. Было много дел: командировки, новогодние праздники... Короче, отказался. Но сейчас я бы бросил все и пешком пришел из Москвы в Баффало. Это был шанс войти в историю. Быть причастным к лучшей молодежной сборной в истории нашего хоккея.

Три ледовых чуда

Лучшей не по составу. Несколько лет назад за молодежку играли Ковальчук, Малкин, Радулов. Но они не стали чемпионами мира. Лучшей не по игре. Мы еще помним советские времена, когда нашу команду называли Красной машиной. Лучшей – по сюжету. Американцы окрестили 1980 год «Чудом на льду». У нас в 2011-м было три таких «Чуда». Россия волшебно спасла не только финал с канадцами, но и четвертьфинал с финнами, полуфинал со шведами.

Мы верим в чудеса. У нас в отличие от Канады многое не «благодаря», а «вопреки». В России вообще-то МЧМ никто не смотрит. Это виртуальный турнир. Его не показывают на всю страну (права принадлежат спутниковому каналу «НТВ-Плюс» с аудиторией 1–2% от всего населения). Он попадает на новогодние праздники. В России никто не работает с 31 декабря по 11 января, включая спортивные газеты. Вдобавок МЧМ часто проходит в Северной Америке, и наша сборная играет в три часа ночи по московскому времени. Конечно, все спят. А если не спят, то гуляют за столом. В России ведь два Рождества и два Новых года. Это тяжелая работа.

Выводы делаем уже после турнира. Мы похожи на родителей, которые спрашивают своих детей: «Ты какую отметку принес из школы?» Если опять двойка (0:5 или 0:6 в финале от Канады) или кол (шестое место как в прошлый раз) – то ругаемся с неделю. А потом забываем о молодежке до следующего года.

После феерической победы над шведами права на финал купил главный канал страны – Первый. Матч Канада – Россия получила шанс посмотреть вся страна. Люди проснулись полчетвертого ночи, увидели первый период. Кого-то хватило на два. 0:3, елки-палки, ведет Канада. Многие снова легли спать. А утро было волшебным.

Вопреки – девиз, с которым мы идем по жизни. Россия может собрать самую сильную сборную в истории и бездарно проиграть четвертьфинал в Ванкувере. Это боль в сердце, которая с нами будет надолго. Как с канадцами – этот финал в Баффало.

Мы можем не выигрывать чемпионаты мира 15 лет. Уступать канадцам в финале Квебека-2008 со счетом 1:3, 2:4... Но потом Илья Ковальчук делает золотой дубль, и все переворачивается. Вопреки. Это самая важная победа в истории российского хоккея. Она послужила импульсом для создания КХЛ, а затем и Молодежной хоккейной лиги.

МХЛ – это аналог, к примеру, Хоккейной лиги Онтарио. Наши юноши начали получать игровую практику, опыт. То, что очень важно в их возрасте. И поэтому смогли сделать Баффало вторым Квебеком.

Но опять же вопреки. Телекомментатор «НТВ-Плюс» Александр Хаванов подсчитал, что сейчас в ростерах НХЛ находятся 33 игрока моложе 20 лет. Не только канадцы (Скиннер, Эберле, Холл), но и русские (Бурмистров), шведы (Пааярви)… Это политика НХЛ, которая держит курс на омоложение. Вот почему главные звезды сейчас – Кросби, Стэмкос, Овечкин.

Кто воевал, тот имеет право!

Из этой молодежной сборной России в КХЛ играют 6–7 человек. Остальных не поднимают в основу. Может, после победы в Баффало что-то изменится. А пока наши главные звезды, кроме Радулова, ветераны – Ягр, Яшин, Морозов. И это проблема. Ведь если молодым не давать играть, то они уедут. Вот уже Кицын после МЧМ отправился в Миссиссагу, в Вашингтон через год-другой улетят Кузнецов и Орлов… А ведь они могли бы играть для наших зрителей.

Вопреки. Я не уверен, что Кросби стал бы героем в России. Он скучный. Гладко выбрит, ходит в галстуке, говорит правильные вещи. Таких в наших школах дразнят «ботаниками». А вот Овечкин, похожий на йети, – наш парень. Или Евгений Кузнецов, который перед финалом с Канадой признался, что на удачу уже четыре дня не меняет трусы и носки.

У него спросили, в чем секрет сборной России. Кузнецов подумал и сказал: «Мы – фартожопые». На английский это перевести очень трудно. Но Кузнецов попал в точку, сказав всего одно слово.

Почему победила сборная России? Ну, кроме «фартожопости». И «вопреки». Она показала, что такое русский дух. Дух – это не запах от носков Кузнецова, а характер, который у нас в крови еще со времен Александра Невского.

Он в крови, но проявляется не всегда. На Олимпиаде больше всего взбесило не то, что Россия проиграла канадцам, а КАК она проиграла. У нас в хоккее часто ставят «кленовых листьев» в пример. «Они бьются до последней секунды». Но в Баффало русские были большими канадцами, чем сами канадцы.

Крики в камеру «мама, это для тебя», пение русского гимна... Трогательно, патриотично. Сейчас эту сборную в России все обожают. Многие уже посмотрели финал, который повторили по ТВ несколько раз. И очень возмутились, когда наших хоккеистов сняли с рейса в Баффало. «Верните героев на родину! Ну, отметили победу. И Новый год. Но кто воевал, тот имеет право!»

Такого резонанса не было бы, победи мы в финале шведов или финнов. Канада для нас – культовый соперник. Нас объединяют Суперсерии, Олимпиады и чемпионаты мира, радость и боль…Но вообще нам куда важнее, чтобы Кузнецов и Кицын, Бобков и Орлов, Панарин и Тарасенко выросли в хороших хоккеистов. Во время сочинской Олимпиады им будет по 22–23 года. Прекрасный возраст!