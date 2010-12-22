Спасибо за хорошее настроение!

Сборная России по хоккею выиграла первый турнир с ноября 2009 года – на Кубке Первого канала были побеждены шведы (5:3), обыграны чехи (3:1), разгромлены финны (6:2). Только с такими победами можно забыть о провале в Ванкувере. «Не хочу вспоминать, как было больно на Олимпиаде и чемпионате мира, – признался главный тренер сборной Вячеслав Быков. – Упал, встал, отряхнулся и вперед».

Ставка на Кошечкина

В России не знают, что такое «золотая середина». У нас привыкли бросаться из крайности в крайность. После второго места на ноябрьском Кубке «Карьяла» (1:0 с финнами, 2:3 со шведами, 3:1 с чехами) общественное мнение склонялось к тому, что тренеров Быкова и Захаркина нужно чуть ли не снимать. Проезжались по ним очень жестко.

Зато теперь поют осанны. Ну да, сборная России показала более яркую игру в атаке. Но больше пропустила. Хвалят тандем вратарей – Кошечкин и Барулин. Но вряд ли Барулин попадет на чемпионат мира. А вот Кошечкин – да, на него можно было сделать ставку еще минувшей весной в Кельне, но тренеры тогда выбрали Семена Варламова.

– Не надо обольщаться! – предостерегает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Во-первых, я неоднократно наблюдал слишком простенькие ходы на площадке. Гоняем шайбу по борту, не думая о том, чтобы сразу заострить нападение. Во-вторых, мне не понравилось, как мы проходим среднюю зону, когда готовим позиционную атаку. В-третьих, не все звенья хорошо держат шайбу в чужой зоне. И не хватает разрушительной работы, которую должны выполнять не только защитники, но и нападающие!

…Шедевральный гол Радулова? Но это лучший бомбардир КХЛ, он и должен забивать такие голы. Лично мне больше всего понравился всплеск Алексея Морозова, который в ноябре в Хельсинки не блистал. А тут капитан сборной был признан самым ценным игроком турнира, набрал семь очков в трех матчах. Отлично!

Морозов, как всегда, играл в связке с Данисом Зариповым, а центром между ними был Алексей Кайгородов, который легко вписался в казанское звено. Готовая тройка для чемпионата мира? Возможно. Хотя еще может вернуть форму Сергей Зиновьев, и тогда возродится знаменитое звено ЗЗМ времен «Ак Барса» четырехлетней давности.

Десант из НХЛ

После Кубка Первого канала можно уже подумать о чемпионате мира. Это только кажется, что апрель 2011 года очень далеко. А на самом деле – через четыре месяца.

Тренеры наверняка получат в сборную свой главный талисман – Илью Ковальчука, чей «Нью-Джерси» не просто проваливает сезон, а со свистом в нем пролетает. Также может приехать защитник Антон Волченков. Освободится защитник «Оттавы» Сергей Гончар и, возможно, стоит вызвать Алексея Ковалева. Могут быть свободны защитники Федор Тютин («Колумбус») и Антон Бабчук («Калгари»). Дадонов и Куликов из «Флориды», Кулемин из «Торонто», Анисимов из «Рейнджерс» – молодые ребята, будущее сборной. Плюс кто-то вылетит из первого раунда Кубка Стэнли – а это может быть кто угодно, включая Овечкина, Малкина, Дацюка.

И прибавьте тех, кого видели на российском этапе Евротура. У нас снова может собраться очень приличная команда.

– На Кайгородове в сборной в прошлых сезонах чуть не крест поставили, – добавляет Майоров. – Алексей – думающий форвард с хорошим катанием. И технически оснащен, и площадку видит здорово. Не удивительно, что он так быстро нашел общий язык с Морозовым и Зариповым, также склонными к умному и комбинационному хоккею. Но Кайгородову не хватает агрессивности! Центрфорвард должен не только организовывать игру партнеров, но и сам постоянно угрожать воротам, обыгрывать соперника в чужой зоне, таскать его на себе… Пока же результативность Алексея в КХЛ оставляет желать лучшего.

Зритель голосует ногами

Главная победа Кубка Первого канала – это зрители. Оцените посещаемость: на матчи России приходили по 15 тыс. болельщиков! А поединки других сборных, которые якобы никому не нужны? Только две игры – Швеция против финнов и чехов – собрала в «Мегаспорте» в сумме 10 600 зрителей!

И после такого еще кто-то говорит, что Евротур нужно отменить! Оставить наших болельщиков без декабрьского хоккея? Все аргументы бьются статистикой – количеством проданных билетов. Если турнир так востребован, то турниру быть.

Другое дело, что его формулу стоит сделать более привлекательной. Чего не хватает Евротуру – так это турнирной интриги. Но это вопрос формы, а не содержания, за которое зрители голосуют ногами, когда приходят на Ходынку.

И совершенно прав президент ФХР Владислав Третьяк, когда выдвинул Россию на проведение чемпионата мира – 2016. Если уж наша страна замахнулась на ЧМ‑2018 по футболу, на зимнюю Олимпиаду – 2014, на этапы «Формулы-1» в Сочи, то и о хоккее нельзя забывать. Тем более по бюджету это не ударит, стадионы в Москве и Санкт-Петербурге уже построены. А значит, турнир окупится, и соберутся аншлаги. Вспоминаю, какой бум был на Ходынке в 2007 году, когда ЧМ проходил в России. Яблоку негде было упасть! Нельзя забывать, что хоккей для людей – это не просто спорт, а праздник.

А сборной России – спасибо за хорошее настроение под Новый год.