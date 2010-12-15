Набоков не захотел быть посмешищем

Традиционный декабрьский хоккейный турнир в Москве не успел стартовать, а уже грянула сенсация. На Кубке Первого канала не сыграет вратарь СКА Евгений Набоков. Потому что Набоков и СКА уже как дельфин и русалка – не пара. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Евгений улетел в Северную Америку по семейным обстоятельствам.

Провальный год

Вероятно, Евгений Набоков облегченно вздохнет за новогодним столом, провожая 2010‑й. В этом году его карьера рухнула, как курс рубля во время кризиса. Давайте вспомним, как это было.

Ровно год назад Набокова называли первым вратарем олимпийской сборной России. Других вариантов не было – ни Брызгалов, ни Варламов, ни голкиперы из КХЛ так высоко не котировались. Тренер Игорь Захаркин давал неосмотрительные интервью, что при Набокове сборная играет увереннее и раскованнее, чем при его конкурентах. Брызгалов, наверное, тихо икал в своем штате Аризона.

Что случилось 24 февраля в Ванкувере – вы все знаете. Четвертьфинал Россия – Канада. Счет 3:7 не в нашу пользу. Унижение отечественного хоккея, после которого многие игроки не смогли оправиться. И сейчас не похожи на себя форварды Ковальчук, Овечкин, Малкин, защитники… Вратарь Набоков ушел со льда при счете 1:6. Его заменили Быков с Захаркиным, хотя тренеры могли сделать это гораздо раньше. Было видно, что Евгений поплыл. Потом он потерял работу в НХЛ, когда «Сан-Хосе» отказался от его услуг. Набоков хотел сохранить зарплату в 6 млн. долл. за сезон. «Акулы» собирались сделать ставку на более дешевых вратарей. Нашла коса на камень…

Набоков подписал четырехлетний контракт с СКА, получив те же деньги – как говорят, 6 млн. долл. в год. Правда, у нас берут 13% налогов, а не 50%, как за океаном. Казалось, 35-летнему Евгению Набокову обеспечена достойная «старость». Но это только казалось.

Имя за деньги не купишь

Знаменитый вратарь не был похож сам на себя. Он будто продолжал играть тот чертов четвертьфинал в Ванкувере. Пускал невообразимые голы. Статистика была такая, что впору застрелиться. Ушел тренер Занатта, который ему больше доверял. Новый наставник, чех Сикора, сделал ставку на земляка Штепанека.

Апогеем стал воскресный матч в Нижнем Новгороде, когда Штепанек начал игру, но был заменен при счете 1:2 не в пользу СКА. На лед вышел Набоков и пропустил еще три шайбы за четыре с половиной минуты. Тогда Сикора сделал обратную замену. Так обычно нашкодивших детей вытаскивают за ухо из чужого яблоневого сада. Конечно, для Набокова это стало большим унижением.

Через час он попросил СКА о расторжении контракта. Через день в Питер примчался его агент, и договор был разорван по обоюдному согласию.

Неизвестно, какие семейные причины возникли у Набокова. По одним слухам, у него заболел ребенок. По другим – жене-американке не понравилось жить в Санкт-Петербурге. Не знаю, поэтому тему семьи развивать не буду. Однако вижу хоккейные причины. Карьера Набокова в России стремительно катилась под откос.

Великий Владислав Третьяк в свое время отказался подписывать контракт с «Чикаго», хотя ему сулили огромные деньги. «Я же семь лет не играл в хоккей, – объяснял Третьяк. – Да, я знаю, что мог бы набрать форму. Но понимаю, что был бы уже не тот. Так зачем становиться посмешищем? Славное имя – его не купишь ни за какие деньги. А я за один сезон мог перечеркнуть всю карьеру».

Набоков свое имя спас. Он мог бы сидеть в СКА, вцепившись зубами в контракт на 24 млн. долларов. И эти деньги ему бы заплатили, играй Евгений хорошо или плохо, в основе или в фарм-клубе. Некоторые бывшие звезды НХЛ, кстати, так и делают. А Набоков отказался от всего, сознавая, что на такую зарплату он не наработал.Честь ему за это и хвала. И возможно, в этом сезоне мы еще увидим Женю в НХЛ. Он не собирается вешать коньки на гвоздь.

Критики и БиЗы

Очень жаль, что пропала главная интрига Кубка Первого канала: как будет выглядеть Набоков в воротах сборной России впервые после кошмара в Ванкувере? Что ж, тогда понаблюдаем за работой тренеров. Я в ноябре ездил в Хельсинки, где смотрел матчи россиян на Кубке «Карьяла» – финском этапе Евротура. Игра наших вызывала смешанные чувства. Россия заняла только второе место на турнире. Но такого шквала критики, который обрушился на Быкова и Захаркина, признаться, не ждал.

Тренеры сборной не смогли выиграть шестой турнир подряд – Кубок Первого канала-2009, Олимпиаду, Шведские игры, Евротур, чемпионат мира, Кубок «Карьяла». Народ озлоблен из-за неудачи в Ванкувере. Их коллеги по тренерскому штабу проявляют завидное единение в том, что проезжаются по БиЗам (как их называют в народе). Высказывания в духе «У них можно учиться, только как деньги получать» стали обыденными. Но главную рану тренерам, по их признанию, нанес эксперт Сергей Гимаев, заявивший, что Быков и Захаркин предали олимпийскую сборную, отдав все силы в прошлом сезоне работе с «Салаватом Юлаевым» (с которым тоже не победили, а взяли только бронзу).

Быкову и Захаркину – с Набоковым или без него – крайне важна победа на Кубке Первого канала. Чтобы возродить победные традиции, о которых они так много говорят. Чтобы критики хоть немного помолчали, потому что ругать за первое место – это нонсенс. Чтобы наиграть состав к чемпионату мира-2011 в Словакии, где от сборной России будут ждать только золота.