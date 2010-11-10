Чемпионский венок из кленовых листьев

По информации «АН», со дня на день с деловым визитом в Канаду отправится президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Цель поездки – договориться с НХЛ и профсоюзами игроков о проведении в 2012 году новой серии матчей между сборными России и Канады. По замыслу, она полностью повторит легендарную Суперсерию-72. Напомним, что не так давно правительство РФ полностью поддержало этот амбициозный проект.

Первая реакция канадцев – за!

– Повторение Суперсерии – инициатива нашей федерации, – прокомментировал «АН» Владислав Третьяк. – Ранее мы уже обсудили возможность проведения этого соревнования с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Переговорили также с главой Канадской хоккейной ассоциации Бобом Николсоном. Оба они идею поддержали.

– Следующий шаг – обсуждение проекта с НХЛ.

– Да. Но прежде чем вести переговоры на таком уровне, нам нужно было получить «добро» на них от правительства РФ. Владимир Владимирович Путин пригласил меня на его заседание, я сделал доклад, и идея получила официальную поддержку.

– Сколько матчей планируется провести в новой Суперсерии?

– Все, как в 1972-м. Четыре матча у нас и четыре у канадцев. За океаном игры предположительно пройдут в Монреале, Торонто, Ванкувере и Калгари. У нас – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Еще нам очень хотелось бы провести один матч в Сочи, на новом олимпийском катке. Известно, что не все владельцы клубов НХЛ хотят отпускать к нам на Олимпиаду своих игроков. Сейчас идет серьезная работа, чтобы привлечь внимание к Сочи. Так что эти игры нам как раз очень помогут. Если мы должным образом их организуем, то за океаном увидят, на каком высоком уровне пройдет и олимпийский турнир. Команды обеих стран будут составлены из самых лучших игроков НХЛ и КХЛ. Аншлаги гарантированы! Представляете, сколько народу захочет посмотреть на противоборство нынешних суперзвезд из двух сильнейших лиг мира.

– Когда пройдет Суперсерия-2012, если на нее согласятся канадцы?

– В августе-сентябре, перед началом сезона в КХЛ и НХЛ. Еще раз подчеркну – мы хотим максимально сделать все так же, как в 72-м. Обязательно пригласим и всех участников первой Суперсерии. Не только из нашей страны, но и канадцев.

…Но есть и сомневающиеся

Причем как в Стране кленовых листьев, так и у нас в России. Вот, например, что думает бывший нападающий «Филадельфии» и сборной Канады Бобби Кларк – яркая фигура Суперсерии сорокалетней давности. Его мнением по этому поводу не преминули поинтересоваться журналисты:

– Допустим, что Россия и Канада все-таки договорятся. Будут ли в этом случае энхаэловцы готовы играть в серьезный хоккей в конце августа?

– Вряд ли… Ни клубам НХЛ, ни самим игрокам нет смысла умирать в такой Суперсерии. Кто захочет рисковать своим здоровьем перед началом регулярного чемпионата ради восьми показательных матчей?

– Но почему тогда в 1972 году вокруг них был сумасшедший ажиотаж?

– Тогда на льду сражались не просто две сборные, а две полярные политические системы! Сейчас такого противостояния в спорте между нашими мирами не существует. Многие, кто мог бы выйти друг против друга в Суперсерии‑2012, выступают в НХЛ за один и тот же клуб. Сейчас русские и канадцы не станут рвать жилы, как это было когда-то…

Те же самые опасения выразил в одном из своих интервью и знаменитый президент ЦСКА Вячеслав Фетисов:

– Не понимаю, что эта серия может дать в хоккейном плане. Сложно себе представить, что, например, наш Малкин в товарищеской игре будет биться в кровь со своим одноклубником по «Питтсбургу» Кросби. Кроме того, серия из 8 матчей займет как минимум 20 дней. На такой срок лучшие игроки клубов НХЛ и КХЛ будут выключены из тренировочного процесса. А какой нормальный хозяин клуба, у которого есть свои приоритеты, даст 20 дней на то, чтобы проводить товарищеские матчи?