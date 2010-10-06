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Наша армия смела «Ураган»!

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Наша армия смела «Ураган»!
Фото PHOTOXPRESS

В понедельник при полном аншлаге в Санкт-Петербурге прошел выставочный хоккейный матч между местным СКА и «Каролиной» по прозвищу «ураганы» из НХЛ. Убедительную победу в нем одержали армейцы – 5:3. Наши приняли жестокий кулачный бой, навязанный американцами, и перебороли, переиграли их по всем статьям.

Какой хоккей без мордобоя?

Последний раз клуб из НХЛ приезжал в нашу страну в сентябре 1990 года. Тогда ЦСКА победил легендарный «Монреаль» – 3:2. Во втором периоде того матча с энхаэловцами разгорелась грандиозная драка. Побоище продолжалось не менее десяти минут. Одним из самых активных его участников был ныне 39-летний опытнейший защитник СКА Сергей Зубов. Автора одной из заброшенных шайб (первую забросил Буре, третью – Коваленко) удалили до конца игры. К сожалению, из-за травмы Зубов не смог на сей раз в Питере выйти на лед против команды-обладательницы Кубка Стэнли – 2006. Наблюдал за встречей в окружении семьи и друзей с переполненной трибуны. А посмотреть действительно было на что.

СКА на удивление быстро открыл счет (шайбу забросил Панов). В конце 20-минутки отличился Рыбин – 2:0. В начале второго периода «Каролина» в ураганном стиле двумя голами сравнивает результат на табло. И тут Алексей Петров жестко впечатывает в лед капитана американцев краснолицего верзилу Эрика Стаала. За это сам едва не получает от гостей, но судьям к явному неудовольствию зрителей удается предотвратить драку. Еще пара стычек с таким же исходом. Но вот все тот же Петров схлестнулся-таки с ушлым детиной-защитником Тимом Глисоном.

Может, не знал, на кого напал? Эксклюзивную информацию Леша мог бы получить у Александра Овечкина. У нашей суперзвезды за океаном «разборки» с Глисоном случаются регулярно. Рассказывают, как однажды Овечкин попал любимцу фанатов «ураганов» шайбой прямо в лицо. После того как Тиму наложили 37 швов, он вернулся на площадку и продолжил играть в тело – будто ничего не произошло. Еще трижды в той встрече ему приходилось покидать лед. Врачи накладывали новые швы – прежние рвались в столкновениях с соперниками. Но в конце игры Глисон умудрился спасти для своего клуба матч!

В другой раз защитник мирно ехал возле борта и не успел среагировать на разогнавшегося Ови. Россиянин нанес ему страшный удар коленом в колено, за что был дисквалифицирован. Мама россиянина Татьяна Николаевна сделала резкое замечание: «Пусть этот Глисон купит себе очки, если не видит, куда едет, и едва держится на коньках!»

Конечно, это было заявлено на эмоциях. Тим замечательно держится на коньках, что и доказал в схватке с раздухарившимся Петровым. Усадил дерзкого соперника на пятую точку и был изгнан судьями до конца матча. Равно как и Петров.

Несостоявшийся реванш

«Каролина» от греха подальше меняет опытного вратаря Кэма Уорда на резервного. И тот сразу же пропускает, когда на него вылетает Алексей Яшин, хладнокровно переигрывает, отправив шайбу под перекладину, – 3:2. «Когда Яшин мотивирован, то он не уступает ничем лучшим игрокам НХЛ даже в свои 36!» – прокомментировал этот красивый гол в собственные ворота главный тренер гостей Пол Морис. Однако в концовке американцы вновь сравнивают счет.

Они по-прежнему продолжают грубить, а наши – огрызаться в ответ. И наказывать за грубость. В третьем периоде Сушинский закрепляет превосходство питерского СКА над «Каролиной», сделав дубль. Кстати в Америке, по словам тамошних журналистов, приехавших освещать игру в городе на Неве, очень много знают о СКА. Его там никто не путает с армейской командой из Москвы, которая в свое время часто играла с соперниками из НХЛ.

Знают и о том, что питерский клуб курирует руководитель Континентальной хоккейной лиги. Она-то и договорилась, и организовала приезд крепкой «Каролины» к нам. Цена удовольствия, полученного болельщиками города и всей России, по слухам, – миллион долларов. Не исключено, что в будущем последуют визиты «Вашингтона» и «Питтсбурга», «Филадельфии» и «Чикаго»

Удивительно, но если бы СКА все-таки подписал прошлым летом контракт с Ильей Ковальчуком, у голкипера «ураганов» Кэма Уорда появилась бы возможность отомстить главному обидчику в своей карьере. Вряд ли кто забыл, что несостоявшийся новобранец армейцев в финале чемпионата мира – 2008 в Квебеке дважды забил именно этому вратарю. И сенсационно отнял у Канады золото домашнего турнира.

– В неудачном финале мирового первенства двухлетней давности также участвовал мой одноклубник Эрик Стаал, – рассказывал Кэм журналистам. – Но ему уже удалось взять реванш у русских – в четвертьфинальном матче зимней Олимпиады в Ванкувере. Я же не попал в состав канадской сборной для участия в Играх. Эрик перед отлетом в Санкт-Петербург даже подначивал меня: «Давай, Кэм, не отставай. Теперь твоя очередь рассчитаться за кошмар Квебека!» Но не тут-то было…

– Ваш тренер Пол Морис сказал, что нынешний матч российского и американского клубов лично для него – прямое продолжение суперсерии 1972 года. Для вас, уроженца Канады, что значит эта встреча?

– Дух принципиальной битвы с вашими игроками я тоже прекрасно ощущаю. Как участник чемпионатов мира, об атмосфере соперничества двух хоккейных держав знаю не понаслышке. Что уж тут говорить: для очень многих канадцев важно, чтобы их противостояние с русскими звездами было непримиримым и красивым. Не имеет значения то, что в данном случае оно происходило в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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