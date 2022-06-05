В решающих матчах плей-офф НХЛ российские хоккеисты демонстрируют ​ великолепную ​ игру​

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5 июня 2022, 22:05 Семен ИВАНОВ

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Национальная Хоккейная Лига входит в свою завершающую стадию. Продолжаются финалы конференций, где за выход в решающую стадию борются «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз» на Западе и «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнингз» на Востоке.

Пожалуй, последнее противостояние, которое характеризуется противостоянием наших вратарей, наиболее интересно для российских болельщиков. Возможно, от исхода серии будет зависеть, достанется ли Игорю Шестёркину приз лучшему вратарю НХЛ – Везина Трофи.

Голкипер ньюйоркцев с самого начала сезона плотно приковал к себе интерес аудитории по обе стороны океана. Выдав отличную регулярку, он пропустил 18 шайб за первые 4 игры в серии с Питтсбургом, но затем стал снова показывать отличную игру. За все оставшиеся матчи он ни разу не пропускал больше трех шайб.

Более того, Шестёркин стал раздавать ещё и голевые передачи. В шестом матче серии с Каролиной Игорь сделал сразу два результативных паса. Все это в сочетании со сверхуверенностью, которую вратарь своей игрой передаёт товарищам, сделали его настоящим лидером Нью-Йорка. Трибуны с большим удовольствием скандируют «Игорь! Игорь!», и, похоже, Шестёркин надолго прописался в сердцах фанатов «синерубашечников».

За Тампу играет не менее прославленный вратарь, воспитанник уфимского «Салавата Юлаева», Андрей Василевский. Он, кстати, в 2019 уже становился лучшим вратарём сезона в НХЛ. Андрей также проводит сильный сезон. Пропуская в среднем 2-3 шайбы за матч, выдал восхитительные 4 игры против «Флориды» - победителя регулярного чемпионата, пропустив лишь трижды. Но вот финал конференции у Василевского пока не задается. В стартовом матче серии он пропустил целых 6 шайб от, откровенно говоря, не самой сильной атаки «Рейнджерс» (среди восьми команд Восточной конференции, вышедших в плей-офф, они забили меньше всех). Второй матч вратарь Тампы провел уверенней, но все равно это не помешало Нью-Йорку победить.

Неплохо проявляют себя и полевые игроки Артемий Панарин и Никита Кучеров, играющие за «Рейнджерс» и «Лайтнингз» соответственно. Каждый из них отметился голом и результативной передачей.

Счет в серии уже 2:0 и Тампе во что бы то ни стало надо забирать оба матча дома, иначе счет станет уже 3:1, и Нью-Йорк, одержавший у себя дома уже 8 побед подряд, своего не отдаст.

Борьба Колорадо и Эдмонтона на Западе куда менее интересная. «Эвеланш» просто громят своих соперников. После 3 матчей их отделяет лишь шаг от финала. В составе «Колорадо» по-настоящему раскрылся Валерий Ничушкин. Он очень органично смотрится в нападении, выполняет большой объём черновой работы и периодически забивает. Так, в последнем матче хоккеист отметился дублем.

«Ойлерз» выглядят блекло и ничего не могут противопоставить оппонентам. С огромной вероятностью серия завершится в четырёх или пяти матчах, и Ничушкин и компания будут ждать соперников в финале Кубка Стэнли.