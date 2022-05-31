«Мы находимся в стагнации»: демарш Фетисова против Третьяка и уровень хоккея в России

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31 мая 2022, 14:46 Николай ХОХЛОВ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Две легенды отечественного хоккея – Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк – когда-то бились за себя и за всю огромную страну, играя в одной сплоченной команде. Прошли годы, настали другие времена и, похоже, наши прославленные спортсмены оказались по разные стороны баррикад. Последним ярким событием в этом плане стала острая публичная критика, с которой выступил Фетисов в отношении Третьяка после очередного переизбрания последнего главой Федерации хоккея России (ФХР).



Владислав Третьяк являетcя главой ФХР c 2006 года. Во время его руководcтва cборная Роccии выиграла Олимпийcкие игры-2018, а также четыре раза cтановилаcь чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014). Тем не менее у Вячеслава Фетисова к нему накопилась масса вопросов.



«Это напоминает мне беcпредельную иcторию, когда кто-то получает карт-бланш без конкуренции. Наблюдая за тем, что проиcходит поcледние 15 лет, переизбрание Третьяка главой ФХР — не очень хорошая новоcть для нашего хоккея.



Безальтернативноcть Третьяка — преcтупление! У наc еcть Ковальчук, еcть ребята, которые любят cвою cтрану и хоккей. Жамнов, Каменcкий — это вcе люди c опытом», - заявил Фетисов.



По его мнению, в настоящее время в российском хоккее наблюдается «полный регресс», несмотря на то, что в свое время «президент России многое вложил в хоккей, построив больше 400 катков, была создана КХЛ и молодежная лига». Получается, что произошедший регресс Фетисов списывает лично на Третьяка. Давайте попробуем разобраться в сути его претензий.



Фетисов считает, что в период выборов главы ФХР должна была произойти «какая-то борьба программ, команд и методик».



«Я считаю, что когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно — это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации. Считаю, принимать решения в пользу будущего в непростые времена — это самое правильное. Для меня странно, что мы в очередной раз выбираем некое сегодняшнее или вчерашнее в пользу будущего. Это говорит не только о том, что мы не думаем о ситуации, в которой находимся… Хоккей стал дорогим для людей, которые не имеют средств, чтобы платить. Уровень подготовки — ниже плинтуса. А результаты за последние годы — ужасающие для страны, которая сегодня имеет колоссальный потенциал», - заявил прославленный спортсмен.



Стоит отметить, что виновником происходящего Фетисов считает лично Третьяка и прямо об этом заявляет:



«Третьяк уже с 2006 года сидит на этой должности. Бюджет Федерации — запредельный! Самый большой по сравнению с остальными, зато результата нет! Недавно на биатлонную программу приходил: бюджет всей Федерации равен заработной плате одного среднего футболиста. И да, люди показывают результаты, стремятся к чему-то. Очень неприятно об этом говорить».



Ранее Вячеслав Фетисов подчеркивал, что золота чемпионатов мира у России не было с 2014 года:



«Те же Финляндия, Швеция, которые в разы меньше нас по численности населения, за это время забрали кучу трофеев. Я уже не говорю о канадцах и американцах. На Олимпиаде чудом обыграли Германию».



Интересно, что именно в 2014 году Фетисов проиграл Третьяку на выборах президента ФХР, когда тот был переизбран уже на третий срок с соотношением голосов 125 против 11. Так может критикой Фетисова движут его нереализованные амбиции и личная обида? Как бы там ни было, но утверждения Вячеслава явно неголословны.



«Наша хоккейная школа сегодня не соответствует методикам и тенденциям мирового хоккея. У нас 6-летние дети тренируются 6 раз в неделю. Ну это абсурд! Я уже не говорю про поборы с родителей. Поэтому и нет спроса за результат. Из детского хоккея сделали большой бизнес. В других странах это не бизнес, а игра. Это просто ужас. Мы отнимаем у них детство. Факты говорят о том, что те, кто начинает так рано и так много тренируется, к 10–12 годам выгорают и бросают хоккей. Он им просто надоедает. Так устроена детская психология. К тому же мы не даём возможности ребёнку заниматься чем-то другим, полноценно развиваться как личности», — подчеркивает Фетисов.



Отметим, что в ближайшее время из-за санкций российский хоккей будет вынужден «вариться» в собственной системе координат. Сколько месяцев или лет займет этот период - неизвестно. Соревнуясь с соперниками уровня условной сборной Белоруссии, при всем к ним уважении, мы не сможем адекватно оценивать собственные возможности относительно ведущих сборных мира.



Похоже, что наступил тот момент, когда система подготовки хоккеистов в стране «от мала до велика», действительно, требует переосмысления. И критика Фетисова в этом аспекте вполне уместна.



И далеко не всё так прекрасно с нашей «замечательной» спортивной инфраструктурой. Вдали от крупных городов, в провинции, родители юных фигуристов подчас буквально дерутся с родителями маленьких хоккеистов за возможность для тренировок их детей на ледовых площадках. А это безобразие необходимо искоренять. И уж точно не бравурными отчетами, а реальной оценкой происходящего и выстраиванием современной системы подготовки спортсменов в масштабах всей страны.



