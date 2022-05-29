Российские хоккеисты продолжают блистать в НХЛ в играх плей-офф​

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29 мая 2022, 15:12 Семён Иванов

На прошлой неделе определились почти все участники полуфиналов Кубка Стэнли. Ими стали «Эдмонтон Ойлерз», «Тампа Бэй Лайтнингз» и «Колорадо Эвеланш». В ночь на вторник после седьмого матча в серии к ним добавится «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Каролина Харрикейнз».

Пожалуй, самым волнующим для российских зрителей противостоянием была серия между Колорадо и «Сент-Луис Блюз». «Эвеланш», которые выиграли Западную конференцию, изначально считались фаворитами и в итоге сломили сопротивление «Блюзменов» (счет в серии – 4:2), но сделали они это не без труда. Половина матчей завершилась победой одной из команд в одну шайбу, и абсолютно во всех матчах интрига сохранялась до третьего периода.

В составе Сент-Луиса в этой серии играли сразу 4 наших соотечественника: Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко, Иван Барбашев и Павел Бучневич. Никто из них не остался без набранных очков, но вряд ли кто-то кроме Бучневича может занести себе эти игры в актив. Павел за 6 матчей забросил одну шайбу и отдал 5 результативных передач, набрав в итоге 6 очков и став лучшим из наших по этому показателю. Тарасенко набрал 3 балла (1 гол и 2 передачи), а Торопченко и Барбашев отдали по передаче и набрав по 1 очку. Возможно, не самая убедительная игра лидеров Сент-Луиса и не позволила ему претендовать в этой серии на что-то большее. Российский квартет пакует чемоданы и едет домой.

В серии между канадскими Калгари и Эдмонтоном последние уверенно одержали победу в пяти матчах. Одним из самых интересных эпизодов стал маневр защитника Калгари Никиты Задорова, который буквально взорвал хоккейное инфополе. Наш соотечественник получил шайбу за своими воротами, когда на него стали заходить сразу с двух сторон Джош Арчибальд и Зак Кассиан, которые хотели взять защитника «в коробочку». Но Задоров быстро выполнил передачу, ловко заложил вираж и ушел из-под атаки, сохранив шайбу для своей команды, а вот неудачливые игроки Эдмонтона столкновения избежать не смогли и врезались друг в друга.

Битву между победителем Регулярного чемпионат Флоридой и действующим чемпионом НХЛ Тампой можно назвать бенефисом вратаря «Лайтнингз» Андрея Василевского, который за 4 матча пропустил всего 3 шайбы. Он отразил 98% бросков, в то время как великолепным результатом считается показатель в 93-94%. И это против лучшей атаки лиги, которая забросила 363 шайбы в сезоне, в среднем по 4 за игру. Его визави Сергей Бобровский также провел неплохие матчи, отражая 92% бросков. Но его игра просто меркнет на фоне Василевского. Традиционно хорошую серию выдал лидер атаки Тампы Никита Кучеров. Он дважды отличился и 5 раз ассистировал на своих партнеров, набрав 7 очков за 4 игры.

Единственная серия, которая еще не завершилась – битва между Нью-Йорком и Каролиной. Пока Артемий Панарин продолжает искать свою игру, Игорь Шестёркин продолжает демонстрировать свой высочайший класс, спасая в самые нужные моменты и практически не ошибаясь. Седьмая игра будет проходить в Каролине, где «Рейнджерс» столкнутся с серьёзным давлением. С другой стороны, на их стороне отличная игра Шестёркина и фантастическая работа звена Мики Зибанежада, на которое приходится треть всех заброшенных шайб ньюйоркцев. Предсказать итог практически невозможно. В любом случае, этот матч точно станет настоящим хоккейным праздником.