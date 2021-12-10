Запущен обратный отсчет времени до Недели звезд хоккея-2022

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10 декабря 2021, 07:27 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

На Кировке установили специальную стелу.

8-16 января 2022 года в Челябинске пройдет Неделя звезд хоккея. Ровно за 30 дней до начала этого спортивного события игроки челябинского клуба «Трактора» запустили обратный отсчет времени. На пешеходной части улицы Кирова установлена стела, которая сообщает, сколько дней осталось до Недели звезд.

Торжественное открытие стелы провели хоккеисты Лукаш Седлак, Теему Пулккинен, Ник Бэйлен и Никита Тертышный. Именно их выбрали путем голосования представители СМИ для участия в Матче звезд КХЛ, который состоится 16 января следующего года в рамках Недели звезд КХЛ-2022.

Пока голосование за игроков, которые войдут в одну из сборных — «Россия», «Скандинавия», «Евразия» и «Северная Америка», не завершено, однако челябинский «Трактор» уже имеет самое большое представительство среди всех клубов КХЛ.

8 января Неделю звезд откроет матч звезд Женской хоккейной лиги. 9 января пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги. На 15 января запланировано мастер-шоу.

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