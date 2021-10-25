В штабе олимпийской сборной России по хоккею не оказалось ни одного опытного тренера

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25 октября 2021, 15:44 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В последнее время события вокруг «пекинского» олимпийского штаба сборной России по хоккею говорят о том, что им руководят некие закулисные кукловоды. Похоже, что ушел в тень первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг — автор идеи возрождения «Красной машины», базового клуба сборной, обязательного совмещения постов и карточной игры «кадры мимо». Его деятельность привела к провалам на всех фронтах и коллапсу с национальной сборной накануне Олимпиады.



Видимо, за дело решили взяться другие люди, хотя и из той же колоды, но куда более влиятельные, как тот же председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, которого предположительно называют главным автором всей этой неразберихи с олимпийским штабом. А вот президент ФХР Владислав Третьяк выглядит как фигура чисто номинальная.



Отдуваться за все придется новому главному тренеру сборной России Алексею Жамнову. Интересно, что он уже подписал контракт с ФХР, при том, что прежний контракт с Валерием Брагиным еще не расторгнут.



Началось все с того, что Владислав Третьяк заявил: сборную на Олимпиаду в Пекин повезет Олег Знарок. Уже через день Третьяка поправили, а наспех собранный экспертный совет ФХР рекомендовал на должность главного тренера экс-генерального менеджера «Спартака» Алексея Жамнова. Интересно, что на этом заседании присутствовал сам Жамнов, то есть, получается, себя же и рекомендовал. Тогда же было объявлено, что консультантами нового главного тренера будут прежний главный тренер Валерий Брагин и несостоявшийся его сменщик Олег Знарок. А дальше начались сенсации.



Первая пресс-конференция Алексея Жамнова могла серьёзно озадачить любого человека, знакомого с историей вопроса. Де-юре главный тренер Брагин уже не фигурировал вообще ни в каком качестве. Зато фигурировали как ассистенты главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, бывший член тренерского штаба «Питтсбурга» Сергей Гончар и тренер вратарей «Сан-Хосе» Евгений Набоков. На всю эту блистательную команду бывших игроков НХЛ приходится восемь с половиной лет серьезной тренерской работы, в основном — на долю Алексея Кудашова. Из-за чего в штабе появились должности советников, которые заняли президент ЦСКА Игорь Есмантович и вице-президент КХЛ Валерий Каменский, остается неизвестно. Олег Знарок пока остался в качестве консультанта без права появления на лавке, а главным откровением стало назначение Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной. Правда чуть позже оказалось, что Ковальчук будет не генеральным менеджером, а менеджером по работе с игроками НХЛ. Интересно, что о завершении игровой карьеры он пока еще не объявлял.



Новостью также стало формальное «повышение» в должности, а, фактически, отстранение с поля главного тренера молодежной команды Игоря Ларионова. Ему прочили должность в олимпийском штабе, а предложили возглавить так называемую олимпийскую сборную, которая на самом деле является второй сборной России.



Россия последней из всех участников Олимпиады объявила состав тренерского штаба. В его составе оказался один профессиональный тренер с более или менее большим опытом работы, и то исключительно в КХЛ. Судя по именам, людей подбирали по принципу «мы круче Канады», с олимпийскими чемпионами и обладателями Кубка Стэнли — правда, в качестве игроков.



В олимпийском штабе сборной Канады тоже немало обладателей и финалистов Кубка Стэнли, в том числе экс-главный тренер чемпионского «Сент-Луиса»-2019 Даг Армстронг — в качестве генерального менеджера — и нынешний наставник дважды подряд чемпионской «Тампы»-2020 и 2021 Джон Купер — в качестве главного тренера. Плюс обладатель Кубка Стэнли-2018 с «Вашингтоном» Барри Тротц, плюс финалисты Брюс Кэссиди и Питер Дебур. Сравнивать эту суперпрофессиональную компанию с нашей даже не смешно.



Российские закулисные менеджеры, подбирая новый штаб, ориентировались на канадский опыт, но получилось карикатурное его отражение. Родоначальники хоккея давно взяли за правило: на турнире с участием всех лучших хоккеистов мира командой руководят исключительно сильнейшие тренеры.



Зачем Тимченко, Ротенбергам и их соратникам российский хоккей при наличии баснословных госконтрактов и забот по умножению собственных миллиардных состояний, так и остается неизвестно.





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