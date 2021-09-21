Игры «Трактора» сможет посещать больше болельщиков

На домашних матчах команды смогут присутствовать до 3 тысяч болельщиков. Такое решение было принято на заседание регионального оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Оно согласовано с Роспотребнадзором РФ.
Как прокомментировали в пресс-службе правительства Челябинской области, попасть на домашние игры хоккейного клуба смогут те, кто имеет QR-код, подтверждающий факт перенесенного ковида или наличие прививки за последние полгода, а также несовершеннолетние.
Продажа билетов будет осуществляться после подтверждения действующего QR-кода. Оговаривается, что при отсутствии кода или если он не подтвержден, и наличии валидного билета, «Трактор» будет вынужден отказать в доступе на арену. При этом билет можно будет вернуть. Гостевые фанаты и фанаты клуба смогут пройти на арену тоже только с действующим кодом.
Добавим, что рассада будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции: 2 места через 2, согласно купленным билетам.
Решение об увеличении количества зрителей вступит в силу со следующего домашнего матча «Трактора». Он состоится в четверг, 23 сентября. Челябинский клуб сыграет с московским «ЦСКА».
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