Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

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24 августа 2021, 07:48 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Спортивное мероприятие открыл Алексей Текслер.

23 августа начался VIII Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. В нем будут участвовать 4 команды: «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирская область), «Локомотив» (Ярославль).

Турнир будет проходить на ЛА «Трактор» в течение этой недели.

Кубок торжественно открыл глава Челябинской области Алексей Текслер. Он пожелал командам удачи и яркой борьбы и призвал болельщиков поддержать спортсменов.

Почетными гостями первого матча «Трактор» — «Локомотив» стали юные хоккеисты из Златоуста. На игру их пригласил губернатор Алексей Текслер во время своего визита в город. Также мальчишки посетят матчи, запланированные на 26 и 27 августа.

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