«Трактор» получил награды за работу с болельщиками
11 июня 2021, 17:51 Татьяна МихайловаИсточник:
«Полит 74»
Континентальная хоккейная лига отметила достижения челябинского клуба в 6 номинациях.
Как пишет сайт «Полит 74», КХЛ признала «лучшей спонсорской активацией в день матча» шоу «Трактора» «Дорога ярости». Проект «Добротрактор», в рамках которого спортсмены клуба исполнили желания детей особенностями развития стал лучшим в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день». Также клуб получил награды за официальный сайт и работу в социальных сетях.
Еще два приза получила молодежная сборная «Белые медведи». Команда получила награду в номинациях «Прогресс года» и «Лучший интернет-сайт».
Добавим, что после прошедшего Чемпионата мира по хоккею, среди челябинцев возрос спрос на клюшки. Об этом «Аргументы Недели» сообщили сегодня.
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