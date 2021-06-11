Челябинцы в период чемпионата мира скупали хоккейные клюшки
11 июня 2021, 15:36 Анна Семенова
Спрос на аксессуары для хоккея вырос по всей стране в несколько раз
Данные о повышении спроса на хоккейную атрибутику опубликовала компания Ozon. Специалисты связывают такой интерес с прошедшим недавно Чемпионатом мира. Перед важными соревнованиями россияне скупали специальные перчатки, свитеры, шайбы.
При этом в каждом городе были свои приоритеты по товарам. Так, в столице больше всего брали джерси. В Татарстане в 19 раз вырос спрос на шайбы. А в Челябинске наиболее популярны были клюшки. Кстати, много тратить на этот аксессуар южноуральцы не готовы. Средний чек челябинца за покупку хоккейного инвентаря составил 600 рублей. А это почти в три раза меньше, чем в среднем по стране.
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