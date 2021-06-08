Итоги ЧМ: что же случилось в Риге

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8 июня 2021, 13:48 Александр ДУБИНИН

Фото из открытых источников

Мы увидели один из самых интригующих чемпионатов мира, где сборная России уступила в четвертьфинале будущему победителю – канадцам. Хотя сразу мы это не поняли и даже поспешили признать такой результат вселенским позором. Но разберёмся, стоит ли ругать сборную России за рижский турнир.



МЁРТВЫЕ ОПОССУМЫ



Многие журналисты и эксперты утверждали, что эта сборная Канады – самая слабая за всю историю. Кто-то даже образно назвал этих «Кленовых листьев»… «мёртвыми опоссумами», имея в виду то, что на групповом этапе канадцы по инстинкту этого зверька прикинулись мёртвыми, проиграв четыре матча из семи. Никто никогда в истории в таких обстоятельствах не завоёвывал золото.

При этом сборная Канады представляла реальную угрозу, и опоссум мог укусить. Состав там абсолютно нормальный – 21 игрок из клубов НХЛ, не попавших в плей-офф. Три человека не из НХЛ. Среди них – молодой Оуэн Пауэр, играющий в университете Мичигана. Но ему только 18 лет, и этот защитник наверняка станет первым номером драфта. Есть такой же одарённый Коул Перфетти – лидер молодёжной сборной Канады, победитель МЧМ. Там в составе – основной вратарь «Аризоны» Дарси Кемпер, лучший бомбардир «Анахайма» Максим Комтуа, второй бомбардир «Оттавы» Коннор Браун.

А вот в сборную России по разным причинам не приехали очень многие, кто может и умеет забивать. Загибайте пальцы: Овечкин (травма, нет контракта), Радулов (травма), Панарин (свадьба), Кузнецов (дисквалификация), Дадонов (семейные проблемы), Зайцев (травма), Шипачёв (травма), Гурьянов (травма), вратари «Рейнджерс» Георгиев и Шестёркин (не отпустил клуб).

В итоге наша атака состояла из игроков КХЛ. Многие креативные форварды (Окулов, Кузьменко, Григоренко) получили повреждения по ходу турнира. Единственная безусловная звезда НХЛ Тарасенко пропустил больше года из-за травмы. Сильная защита из НХЛ? По российским меркам она была сильной. По канадским – это те же игроки из клубов-аутсайдеров за исключением Орлова.



НЕ ЛОМАЙТЕ НАШ ХОККЕЙ



Даже с таким составом россияне стали первыми в группе. И наткнулись на Канаду, которая провалила начало турнира, но по ходу дела взяла себя в руки. Это такая турнирная судьба, что мы встретились уже в четвертьфинале. Не проигрывать же России белорусам, как предложил кто-то из журналистов. Главный тренер Валерий Брагин сказал, что такую версию даже обсуждать неприлично.

И что теперь предлагает общественность? Сменить руководство и тренеров. Точнее, президента Владислава Третьяка, главу штаба Романа Ротенберга, а также Брагина. Мысль понятная, но что она даст?

Это не Третьяк пропустил вполне берущуюся шайбу в большинстве. Это не Ротенберг не закрыл своего игрока на дальней штанге, когда был забит победный гол. В вину ставят «провал системы».

Но давайте вспоминать. В 90-е во главе ФХР стоял Валентин Сыч. В те лихие годы федерация была вынуждена заниматься ещё и торговлей, чтобы выжить. Сыч с кем-то что-то не поделил, и его расстреляли прямо в машине. Пришёл Александр Стеблин – бывший игрок «Спартака», администратор, пьяница. Результатов при нём у сборной России не было, и те годы для нашего хоккея были страшным сном.

Его сменил Третьяк, и за следующие 15 лет сборная России завоевала четыре золота чемпионата мира, выиграла одну Олимпиаду. Третьяку в вину ставили отсутствие программы развития. Но в 2015 году в ФХР пришёл Роман Ротенберг, и программа была создана с нуля. Теперь есть пособия, тренеры, программа внедряется в школы. Всё это сейчас предлагают развалить.

Нельзя по отдельному матчу судить о развитии хоккея в стране. Хотя и говорить, что у нас всё здорово, – тоже неправильно. Здорово не всё. Но и сделано много. В сборную едут с удовольствием, растёт отличная смена. На юниорском чемпионате мира у нас было полно талантов, и там не хватило самой малости, чтобы дожать Канаду в финале. А ведь это как раз – первые продукты системы.



ОСТАВЬТЕ БРАГИНА



Сейчас фамилия Ротенберг – как красная тряпка для быка в глазах общественности. Но в чём его обвиняют? Слабые тренеры? Брагин – один из лучших наставников КХЛ. Он работал со всеми игроками, кто есть сейчас в сборной, когда они выступали в молодёжке. Есть Квартальнов, Никитин, но их хоккей однотипный, годится только для внутреннего первенства. И то они не смогли победить «Авангард» в розыгрыше Кубка Гагарина, где главный тренер – канадец Боб Хартли. А ведь у них был даже более сильный состав.

Много игроков из СКА, но разберём присутствие каждого. Вот считалось, что вратарь Самонов провалит чемпионат мира. Но он прекрасно отыграл групповой этап. Другие российские голкиперы были либо травмированы (Билялов), либо ещё слабее (Бочаров, Федотов).

Центрфорвард Морозов выиграл конкуренцию у Красковского из «Локомотива» и Зернова из «Авангарда». Они оказались слабее на Евротуре. Другой центр омичей Семёнов был травмирован. Больше всего ставят в вину наличие четвёртой тройки Швец-Роговой – Каменев – Тимкин. Но именно они действовали строго по системе и забили единственный гол Канаде.

В общем, перемены ни к чему не приведут. Надо готовиться к Олимпиаде, куда приедут игроки НХЛ. Но у нас беда с центрфорвардами. Барбашев, Тренин имеют узкую специализацию, Малкин снова травмирован. А вот ребята, которых привезли на чемпионат мира, получили бесценный опыт. У нас было 17 дебютантов. Надо об этом помнить. И использовать опыт обидных поражений, чтобы стать ещё сильнее.

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