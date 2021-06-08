Канадский комментатор Горд Миллер поставил под сомнение величие советского хоккея

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8 июня 2021, 12:10 Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Ветеран канадского TSN Горд Миллер заявил, что доминирование советского хоккея – это миф.



«Когда я слышу, как Фетисов говорит про возвращение славных дней русского хоккея...



Были ли они так хороши? Россия выиграла много чемпионатов мира и Олимпиад, куда энхаэловцы не могли приехать. Но в соревнованиях «лучшие против лучших» Россия (или СССР) проиграла в 1972, 1976, 1984, 1987, 1991, 1996 годах. С энхаэловцами вы взяли, наверное, всего две олимпийские медали», - отметил канадский комментатор.



Он подчеркнул, что не собирается критиковать русский хоккей в целом, поскольку «он дал миру много выдающихся игроков».



Если не брать во внимание историю участия сборной России в турнирах с топ-игроками, а взять только те, на которые приезжала сборная СССР, то получается, что у «Красной машины» всего одна победа – на Кубке Канады-1981.



В суперсерии-1972 победили канадцы. Тем не менее, сборная СССР играла там блистательно и разгромила сборную Канады в первом же матче - 7:3.



Финал Кубка Канады-1987 явился, возможно, лучшим хоккеем в истории. Тогда с одной стороны играли Лемье и Гретцки, с другой – Ларионов, Крутов, Макаров, Фетисов и Касатонов: три раза по 6:5, два из них – в пользу Канады. В финале же Кубка Канады-1981 сборная СССР уничтожила хозяев со счетом 8:1.



Историей советского хоккея нельзя пренебрегать. Но относиться к ней надо чуть более здраво.





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