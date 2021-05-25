Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли: Нам требуется набирать очки в каждом матче

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25 мая 2021, 20:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пока политики Латвии «меняют» флаги России и Беларуси, латвийские хоккеисты думают исключительно о игре. Им явно не до «разборок». Очередная победа досталась латвийским спортсменам 24 мая в матче со сборной Италии. Латвия одержала победу со счетом 3:0. Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли прокомментировал игру.

«Мы контролировали игру и следовали своему плану, хорошо помня, что итальянцы забросили немцам четыре шайбы. Италия в каждом матче на льду работает на все 60 минут. Это заслуживает уважения. Эти три очка нашей сборной дались не очень легко, но ребята проявили характер. Предстоит матч со сборной США. Американцы против канадцев фантастически быстры, но у нас есть два дня на подготовку. Играть с крупными хоккейными странами всегда непросто. Мы хотим выйти в четвертьфинал, поэтому нам требуется набирать очки в каждом матче».

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