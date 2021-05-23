ЧМ по хоккею: Кто лучший игрок в сборной Латвии

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23 мая 2021, 18:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вчера, 22 мая, увы, для сборной Латвии была не совсем удачная игра: латвийские спортсмены потерпели поражение от сборной Казахстана (2:3 по буллитам). Свое мнение высказал главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

«Соперники были свежее и лучше катались, быстро выдавливая нас в зону защиты. В обороне мы провели слишком много времени в своей зоне, хотя и не дали им много возможностей. Кроме того, хорошо в воротах играл Матис Кивлениекс. Казахстан – отличная команда, которая много лет сыгрывалась в КХЛ. В матче не было Оскара Батня: он травмирован, врачи работают с ним. Батня сможет немного залечить свою травму в ближайшие дни, но сейчас уже ясно, что против Италии он не сыграет».

Матис Кивлениекс – латвийский профессиональный вратарь. Он привел Латвию к первой в истории победе над Канадой на данном ЧМ, отразив все 38 бросков и получив награду, как лучший игрок матча.

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