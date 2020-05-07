Любимый хоккеист председателя КГБ СССР Юрия Андропова отказался от 1 млн долларов за переход в НХЛ

Аргументы Недели → Спорт → Хоккей 13+

7 мая 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне Дня Победы мы рассказываем о спортсмене, чьё имя неизбежно с победами связано. Это хоккеист Александр Мальцев, который в конце апреля отметил 71-летие. Нашумела новость, что великий форвард попал в больницу. Что же происходит с его здоровьем?



В эти дни Александр Мальцев лежит в немецкой больнице, где проходит реабилитацию. Врачи отмечают у него положительную динамику. Процесс выздоровления идёт хорошо. Мальцев уже вернулся бы в Россию, но из-за коронавируса сейчас запрещено летать. Поэтому ветеран остаётся в Германии, где и встретит 75-летие великой Победы.



Мальцев в 17 лет уже был большой фигурой. На турнирах разных возрастов признавался лучшим форвардом и самым ценным хоккеистом. Тащил на себе «Олимпию» из родного Кирово-Чепецка. Играл зрело, самобытно, показывал отличное катание и отшлифованный кистевой бросок. Очень легко подстраивался под любого партнёра. Ещё в 16 лет его заметил тренер Николай Эпштейн, решив пригласить в воскресенский «Химик». Надо было действовать быстро и незаметно, чтобы талантливого юниора не перехватили московские команды силовых структур – ЦСКА и «Динамо». И вот Эпштейн взял юного скромного Мальцева на турнир в Швецию в начале 1967 года. Причём про себя окрестил юношу «Шаляпиным от хоккея». Вот так он глубоко в нём разобрался, предвидев его будущее.



«Химик» сыграл против сборной Швеции, которая за несколько недель до этого на турнире на приз газеты «Известия» обыграла сборную СССР. Но воскресенцы внезапно взяли вверх со счётом 7:3, а две шайбы забросил Мальцев – никому не известный парнишка.



Саша, вернувшись домой, уже собирался в Воскресенск. Там ему обещали трёхкомнатную квартиру. Но нужно было решить вопрос и с призывом в армию. Тут через пару недель в Кирово-Чепецк прикатил Виктор Тихонов, работавший помощником Аркадия Чернышёва в «Динамо». Он пообещал Мальцеву и его семье не только трёшку в Москве – в столичную школу будут определены его братья, родители найдут работу. И с призывом разберутся. Так Мальцев и сделал выбор.



Александр Мальцев был любимым хоккеистом Андропова, который после смерти Брежнева в 1982 году возглавил Советский Союз. Мальцев делал признание, что много раз встречался с генсеком и эти встречи получались душевными. Они говорили о жизни, спорте, поэзии, которую Андропов очень любил.



Однажды четверых лидеров сборной СССР (Третьяка, Харламова, Якушева, Мальцева) звали сбежать в НХЛ. Говорят, Владик Третьяк колебался больше всех. Но в то время представить подобное было нельзя. Хотя «Торонто» был готов легко отдать миллион долларов за Мальцева. Баснословные деньги по тому времени. Сейчас Мальцев – полковник в отставке пограничной службы ФСБ России. Как говорят, получает пенсию в 32 тысячи рублей. Плюс стипендия ОКР за то, что дважды становился олимпийским чемпионом (32 тысячи). И ещё семь тысяч он получает как почётный гражданин Кировской области.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



