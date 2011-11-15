Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Спорт Хоккей

Ярославский клуб "Локомотив" подтвердил свое участие в чемпионате ВХЛ

15 ноября 2011, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ярославский клуб "Локомотив" официально  подтвердил свое участие в чемпионате второго по значимости дивизиона страны - Высшей хоккейной лиге.

Руководство клуба во вторник опровергло сообщения одного из электронных СМИ о том, "Локомотив" не успевает набрать полноценную команду к началу матчей ВХЛ.

ХК "Локомотив" официально подтверждает свое участие в чемпионате ВХЛ 12 декабря 2011 года. В настоящее время работа по комплектованию состава команды идет в соответствии с графиком, разработанном в клубе. "Никаких предпосылок к тому, что клуб не сможет сформировать два состава для участия в чемпионатах ВХЛ и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), нет и быть не может", - сообщается в официальном сообщении "Локомотива".

Хоккеисты клуба "Локомотив" в полном составе погибли в авиакатастрофе 7 сентября в ярославском аэропорту Туношна.

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах с залами до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, поддержан в правительстве. Эксперт считает, что инициативу по ограничению следует отдать регионам.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

//новости ан