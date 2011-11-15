//Спорт : Хоккей

15 ноября 2011, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ярославский клуб "Локомотив" официально подтвердил свое участие в чемпионате второго по значимости дивизиона страны - Высшей хоккейной лиге.

Руководство клуба во вторник опровергло сообщения одного из электронных СМИ о том, "Локомотив" не успевает набрать полноценную команду к началу матчей ВХЛ.

ХК "Локомотив" официально подтверждает свое участие в чемпионате ВХЛ 12 декабря 2011 года. В настоящее время работа по комплектованию состава команды идет в соответствии с графиком, разработанном в клубе. "Никаких предпосылок к тому, что клуб не сможет сформировать два состава для участия в чемпионатах ВХЛ и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), нет и быть не может", - сообщается в официальном сообщении "Локомотива".

Хоккеисты клуба "Локомотив" в полном составе погибли в авиакатастрофе 7 сентября в ярославском аэропорту Туношна.