Хабаровский ХК "Амур" успешно выступает в этом сезоне. Победив на своем поле хоккеистов клуба из подмосковного города Чехов "Витязь" со счетом 5:2, "Амур" вышел на первое место в Континентальной хоккейной лиге. Счет открыл на 12-й минуте Александр Осипов.

На 23-й минуте игры Петр Врана забил вторую шайбу в ворота "Витязя". На 28-й минуте Андрей Поснов отыгрался и сократил счет. И буквально с интервалом в три минуты шайба дважды влетела в ворота Мэтта Далтона. Виталий Шулаков забил гол на 34-й минуте и Якуб Петружалек на 37-й. Последний гол на 51-й минуте в ворота гостей забил Игорь Игнатушкин. На 59-й минуте вторую шайбу "Амуру" забил Вадим Бердников. В итоге: 5:2. После 13 матчей у "Амура" 26 очков, как и у московского "Динамо". Но хабаровцы опережают москвичей по дополнительным показателям.