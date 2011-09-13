Континентальная хоккейная лига поменяет самолеты

Континентальная хоккейная лига решила поменять самолеты и перейти на централизованную перевозку команд с использованием "самых современных иностранных и российских самолетов".

Президент КХЛ Александр Медведев сообщил, что в сотрудничестве с лигой заинтересованы две авиакомпании. По словам Медведева, КХЛ ведет переговоры с "Аэрофлотом" и одной зарубежной авиакомпанией, сообщает "Спорт-Экспресс".

Медведев отметил, что Лига постарается осуществить переход на новую систему перевозок "с минимальным увеличением бюджетов клубов".

Смена авиаперевозчика происходит из-за авикатастрофы 7 сентября под Ярославлем, в результате которой погиб основной состав ярославской команды ХК "Локомотив" - 37 хоккеистов, тренеры и сотрудники команды и 7 членов экипажа.

Еще 8 сентября "Аэрофлот" предложил КХЛ перевозить команды своими рейсами.