Континентальная хоккейная лига поменяет самолеты
13 сентября 2011, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Континентальная хоккейная лига решила поменять самолеты и перейти на централизованную перевозку команд с использованием "самых современных иностранных и российских самолетов".
Президент КХЛ Александр Медведев сообщил, что в сотрудничестве с лигой заинтересованы две авиакомпании. По словам Медведева, КХЛ ведет переговоры с "Аэрофлотом" и одной зарубежной авиакомпанией, сообщает "Спорт-Экспресс".
Медведев отметил, что Лига постарается осуществить переход на новую систему перевозок "с минимальным увеличением бюджетов клубов".
Смена авиаперевозчика происходит из-за авикатастрофы 7 сентября под Ярославлем, в результате которой погиб основной состав ярославской команды ХК "Локомотив" - 37 хоккеистов, тренеры и сотрудники команды и 7 членов экипажа.
Еще 8 сентября "Аэрофлот" предложил КХЛ перевозить команды своими рейсами.