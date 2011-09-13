В Ярославле сегодня тысячи поклонников хоккея проводили в последний путь нападающего ХК "Локомотив" Александра Галимова, скончавшегося накануне от травм, полученных в результате авиакатастрофы.

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев сказал: "Наши израненные сердца постигла еще одна утрата. Саша был всеобщим любимцем, заводилой, выдающимся игроком. Возможно, одним из самых талантливых игроков России, с неограниченными возможностями и, я думал, с большим будущим".

У Галимова остались жена Марина и маленькая дочь. По словам Яковлева, Александр очень часто говорил о семье, очень сильно заботился, хотел, чтобы семье было хорошо, чтобы все было красиво. "Саша, все, что ты не успел сделать - поможем семье. Все закончим, спи спокойно. Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах", - отметил президент клуба, передает РИА Новости.

Напомним, в субботу, 10 сентября на "Арену-2000", где "Локомотив" играл домашние матчи, потрясённые горожане точно так же приносили цветы и зажигали свечи в память об остальных членах команды, тренерах и работниках "Локомотива". И сегодня многие не могли сдержать слёз. Похоронен Галимов будет сегодня же на Чурилковском кладбище в Ярославском районе Ярославской области отдельно от остальных членов погибшей команды "Локомотива", захороненных на Леонтьевском кладбище в Ярославле. Галимов будет погребен по мусульманским обычаям.



Жертвами авиакатастрофы стали 44 человека. На борту самолета Як-42, направлявшегося в Минск на матч КХЛ, находился основной состав "Локомотива".