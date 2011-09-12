Прощание с нападающим ХК «Локомотив» Александром Галимовым состоится в среду

Прощание с нападающим ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Александром Галимовым состоится в среду, 14 сентября.

Панихида пройдёт в Ярославле в спорткомплексе «Арена». Пресс-атташе хоккейного «Локомотива» сообщил, что скорее всего, Александра Галимова похоронят на Леонтьевском кладбище в Ярославле рядом с товарищами по клубу. По словам врачей, у 26-летнего хоккеиста было мало шансов выжить.



«Весь комплекс медицинских мероприятий, которые необходимы в данном случае, был проведен. Применялись самые современные методы лечения. Но глубина и площадь ожогов были несовместимы с жизнью», - заявил в интервью РСН представитель клиники Григорий Кривцов. Он также опроверг информацию о том, что на днях Галимову сделали операцию по пересадке трахеи. По его словам, операции никакой не было, хоккеист был в крайне тяжелом состоянии, в котором операции не проводятся.



«Аргументы недели» сообщали, что сегодня утром нападающий «Локомотива» Александр Галимов, получивший страшные ожоги в результате крушения самолета Як-42 7 сентября в Ярославле, скончался в Институте хирургии имени Вишневского

Соболезнования родным и близким Александра Галимова выразили Федерация хоккея России, тренерский штаб сборной России и Континентальная хоккейная лига, Минздрав.

Александр Галимов родился 2 мая 1985 года в Ярославле. Хоккеем занимался с 5 лет, он является воспитанником местного клуба железнодорожников. В 2004 Галимов году начал выступать за основную команду из Ярославля. В составе своей команды он в 2008 и 2009 годах стал серебряным призером чемпионата России, а в 2005 и 2011 годах завоевал с «Локомотивом» бронзовые медали.

В составе молодежной сборной России Галимов стал серебряным призером чемпионата мира (2005). Во «взрослой» сборной России он дебютировал на Кубке Карьяла в 2009 году на позиции защитника, сыграв 3 матча.

У Александра Галимова остались жена Марина и маленькая дочь.

Жертвами авиакатастрофы стали сразу 43 человека, в том числе 36 хоккеистов «Локомотива».

Галимов был одним из двух человек, которым удалось выжить в катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем. Вместе с бортинженером Александром Сизовым в минувший четверг его доставили на лечение в Москву. Выживший Сизов переведен сегодня из реанимации в обычную палату.