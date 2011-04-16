"Салават Юлаев" выиграл Кубок Гагарина

//Спорт : Хоккей

16 апреля 2011, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

"Салават Юлаев" одержал победу (3:2) в пятом матче противостояния с подмосковным "Атлантом" и выиграл финальную серию Кубка Гагарина - плей-офф Континентальной хоккейной лиги - со счетом 4-1.



Победа "Салавата Юлаева" доказала критикам клуба, что уфимская команда умеет играть в разносторонний хоккей, заявил главный тренер "Салавата" Вячеслав Быков. "Говорить о том, что мы играем от обороны или от атаки - дилетантство, потому что современный хоккей подразумевает умение хорошо действовать везде. Все эти рассуждения о том, что наша команда не умеет играть в обороне или в атаке, вызывают у меня гомерический смех, - заявил Быков журналистам. - Наши ребята умеют играть в любой хоккей, ориентируясь на то, какой хоккей пропагандирует соперник, и свои цели".



"Салават Юлаев" во второй раз в истории стал сильнейшей командой России. В первый раз это произошло в сезоне-2007/08.