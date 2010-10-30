Чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Динамо» – 3:1 (ВИДЕО)

Столичный ЦСКА победил со счетом 3:1 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги лидера Западной конференции - московское "Динамо".

ЦСКА выиграл три последние матча, но по-прежнему далек от лидеров чемпионата, занимая 16-ю строчку турнирной таблицы.

Уже на 4-й минуте матча армейцы усилиями Дениса Паршина реализовали большинство. На 20-й они снова реализовали большинство, на сей раз это сделал Вячеслав Козлов.

На 53-й минуте динамовцы забросили ответную шайбу (Денис Кокарев). В концовке на протяжении 56 секунд "Динамо" играло втроем против пятерых, чем воспользовался Ян Марек - 3:1.