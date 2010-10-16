Московский "Спартак" выиграл у ЦСКА со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся на арене "Мегаспорт".

Автобус спартаковцев попал в пробку, из-за чего они опоздали на матч. Матч начался с получасовым опозданием.

Почти весь матч лидировали армейцы: на 4-й минуте красно-синие вышли вперед благодаря шайбе Яна Штястны, Яков Рылов на 18-й минуте увеличил преимущество ЦСКА. На 28-й минуте Игорь Мусатов отквитал одну шайбу, но на 29-й Илья Зубов сделал счет 3:1. До конца второго периода дважды отличился Евгений Федоров (33-я и 36-я минута), что позволило хозяевам выровнять положение. Решающая шайба на счету Александра Рыбакова (54-я минута).