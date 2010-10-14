Чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» - 4:6 (ВИДЕО)

Московский ЦСКА проиграл дома одному из фаворитов Континентальной хоккейной лиги ярославскому "Локомотиву" со счетом 4:6 (1:2, 0:1, 3:3).

В составе "Локомотива" вновь отличился форвард Александр Калянин, который поразил ворота армейцев на 13-й и 20-й минутах матча. На 36-й минуте шайбу забросил набирающий форму после травмы форвард Алексей Михнов. До игры с ЦСКА на его счету не было ни одного балла за результативность. Еще одним дублем в составе "Локомотива" отметился Йори Лехтеря (шайбы на 46-й и 60-й минутах), один гол забил центрфорвард Йозеф Вашичек (58-я минута).

В составе ЦСКА два гола провел Дмитрий Моня (16-я и 60-я минуты), одна шайба записана на счет Дмитрия Саюстова (44-я минута), еще один гол забил Вячеслав Кулемин (56-я минута).