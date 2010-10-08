Хоккеисты "Динамо" обыграли со счетом 5:1 "Спартак" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прошедшего на 14-тысячной арене "Мегаспорт" на Ходынке в присутствии 6 тысяч зрителей.

Уже на 21-й секунде игры Владимир Горбунов вывел динамовцев вперед. На 10-й минуте Ярослав Обшут в большинстве счет сравнял, но этот успех в четверг стал для спартаковцев единственным. На 19-й минуте Максим Соловьев сделал счет 2:1, на 30-й Алексей Угаров увеличил результат до 3:1, а еще через минуту Егор Миловзоров довел преимущество "Динамо" до трех шайб. Константин Горовиков на 51-й минуте игры установил окончательный счет матча.

"Динамо" с 25 очками после 11 игр лидирует в Западной конференции.