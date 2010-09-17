Изменена схема проведения чемпионата мира по хоккею

Начиная с 2012 года чемпионат мира по хоккею будет проводиться по новой схеме, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В ныне существующем формате 16 сборных на первом этапе делятся на четыре группы, а с 2012 года будет две группы по восемь команд в каждой. Ведущие национальные федерации одобрили смену формата, после чего было получено согласие и от конгресса ИИХФ, и соответствующее решение было принято.

В настоящее время во второй раунд выходят три лучшие команды из каждого квартета. Эта схема используется с 2000 года и в последний раз будет применена на ЧМ-2011 в Словакии.

Теперь командам предстоит провести на предварительном этапе не по три матча, а по семь. Четыре лучших сборных из каждой группы получат право сыграть в четвертьфинале, далее они будут вести борьбу за медали по привычной системе плей-офф. Команды, занявшие в своих группах места с пятого по седьмое, завершат выступление на чемпионате мира, а последнее место в группе будет означать вылет в первый дивизион. Общее количество матчей на турнире возрастет с 56 до 64.

Инициаторами этих изменений выступили Финляндия и Швеция, которые примут мировое первенство соответственно в 2012 и 2013 годах.