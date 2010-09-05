Команды Ковальчука и Овечкина забросили друг другу по 13 шайб!

Благотворительный матч "Команды Александра Овечкина" и "Команды Ильи Ковальчука" в ДС "Сокольники" завершился вничью с удивительным для хоккея счетом 13:13.

Средства от матча, в котором приняли участие звезды российского хоккея и известные политики, это около 10 миллионов рублей, будут перечислены детям, пострадавшим от лесных пожаров в России.

За команду Овечкина выступали известный голкипер Владимир Мышкин, Николай Жердев, Майкл Вишневецки, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, министр финансов Алексей Кудрин и другие политические деятели.

Команду Ковальчука представляли Вячеслав Фетисов, Доминик Гашек, Евгений Малкин, Алексей Касатонов, помощникпрезидента по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу.

Формат матча включал три периода по 15 минут. Основное время завершилось со счетом 9:7 в пользу команды Овечкина, но было решено провести дополнительный период, который и позволил выровнять ситуацию. Итоговый счет - 13:13.