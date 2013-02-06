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Куда Радулов уехал на «Бентли»?

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Александр ДУБИНИН ]

Куда Радулов уехал на «Бентли»?
Фото РИА Новости

На этой неделе пройдёт шведский этап Евротура, в котором сборная России проверит боевой состав перед чемпионатом мира. Главной интригой стал мнимый конфликт между наставником команды Зинэтулой Билялетдиновым и лидером сборной и ЦСКА Александром Радуловым.

Вольный слушатель

Где Радулов – там конфликт. Из последних – Саша послал на три весёлых буквы исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА Вячеслава Буцаева, за что был отстранён от армейского состава на пару матчей. А в другой раз YouTube взорвала запись, как Александр говорит журналистам что-то вроде «отвалите от меня».

«Среди друзей моя кличка – Тротил», – пел о таких ребятах Николай Фоменко в «Секрете». Что же случилось на этот раз?

Одно издание, чей корреспондент побывал на Дне открытых дверей в Новогорске, сообщило: Радулов демонстративно не явился на собрание по теории, которое устраивал Билялетдинов. Сел в свой «бентли» и укатил восвояси. А вслед ему вздохнули: «Саша у нас вольный слушатель, хочет – ходит на установку, хочет – нет».

Пропустить собрание повёрнутого на тактике Билла – всё равно что не прийти на службу папы римского в Собор Святого Петра, а после этого претендовать на высокий сан в Ватикане. Пресса забурлила…

Скандалы липнут к скандальному игроку

И что выяснилось? Новость высосана из пальца. СМИ относятся к известной медиаимперии Арама Ашотовича Габрелянова, который выпускал ещё скандально известную «Жизнь». Зачем писать о скучной тренировке в Новогорске, когда можно выдумать броскую «утку» о самом ярком игроке и взорвать общество?

Другое дело, что Радулов сам даёт повод так писать о себе. Если бы вёл себя нормально, вышел к прессе в Новогорске, которая его очень звала, а не говорил пресс-атташе: «Всех на хрен, не желаю никого видеть», – то и люди отнеслись бы к нему адекватно.

Но научить Радулова вести себя культурно тяжелее, чем заставить пса играть собачий вальс на рояле. Поэтому оставим бесполезную затею.

Говоря о хоккее, Александр Радулов будет играть в первом звене сборной России. Судя по тренировке, его партнёрами станут бомбардир «Северстали» Вадим Шипачёв и, вот сюрприз, бегунок Денис Кокарев, обычно не поднимающийся выше четвёртой тройки. Что этим сочетанием хотел сказать Билл, никто не понял. Но тем занятнее смотреть Евротур.

Интерес к турниру высок даже не потому, что Россия может обыграть всех и досрочно, не думая о чешском этапе в апреле, обеспечить победу в общем зачёте Еврохоккейтура. Соревнование престижное, но не настолько, чтобы Билялетдинов гордился трофеем. Помню, его уговаривали осенью 2011-го взять в руки приз за выигрыш финского этапа «Кубка Карьяла». Зинэтула Хайдярович смущённо гудел: «Ну зачем это надо? Бросьте, отстаньте…»

Важнее сейчас провести манёвры, чем выиграть войну.

Кузя и Тарас

Билялетдинов прямым текстом говорит в интервью: «Хочу проверить в деле нескольких ребят. Того же вратаря Василия Кошечкина, который проведёт два матча. Посмотреть лучшего бомбардира КХЛ Сергея Мозякина, определённого в звено к омичам Александру Попову и Александру Пережогину».

Экспериментов больше не будет. До Олимпиады в Сочи остался всего год. Сейчас Билл устраивает «выжимку состава». Если в матчах в Санкт-Петербурге (среда, против Финляндии) и шведском Мальмё (выходные, шведы и чехи) не докажешь состоятельность, то о чемпионате мира даже думать не стоит. А значит, надо забыть и об Олимпиаде.

Вот почему хоккеисты ходят хмурые. Молодая звёздочка «Трактора» Евгений Кузнецов вообще не даёт интервью. Билялетдинов заявляет без намёков: «Правильно, что Женя даёт себе жёсткую оценку: мол, не достоин играть в сборной. Я пригласил его, чтобы поддержать парня. Но все понимают, что Кузнецов должен выступать гораздо ярче».

Может, Кузя хандрит из-за того, что кончился локаут в НХЛ, куда уехали все главные звёзды. Его ровесник, молодой Владимир Тарасенко зажигает так, что его признали лучшим новичком лиги в январе. «На его месте должен был быть я», – говорилось в комедии Гайдая. Кузнецова настойчиво звал к себе «Вашингтон». Но Евгений отказался, решив остаться до весны 2014 года в КХЛ.

Прозвучит непатриотично, но Кузе стоило уехать. Параллель с Тарасенко очень верна. В прошлом году Билялетдинов заявил, что Володя набрал лишний вес, плохо относится к своей форме – поэтому не попадает в заявку на чемпионат мира. Теперь же главный тренер говорит, что Тарасенко учёл свои ошибки и резко прибавил.

НХЛ – как увеличительное стекло. Если ты – герой в Америке, то место в сборной России обеспечено. Если буксуешь в России – у тебя один путь: выстреливай на Евротуре. Или забудь о чемпионате мира и Олимпиаде.

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