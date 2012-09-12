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Капелло начал за здравие

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ ]

Капелло начал за здравие
news.sportbox.ru

Сборная России под руководством Фабио Капелло одержала на старте отборочной кампании чемпионата мира – 2014 две убедительные победы – дома над Северной Ирландией (2:0) и на выезде против Израиля (4:0).

 Почему надо радоваться

И вроде куда ни глянь – сплошные плюсы.

Дебютные голы за сборную в исполнении Файзулина и Кокорина, причём у питерца – в первой же официальной игре. Дубль Кержакова, чьи промахи на Евро- 2012 были поводом для шуток. Первый с 2009 года результативный удар со штрафного (отличился Кержаков). По-итальянски безупречная оборона, практически без моментов в нашей штрафной – разве что Файзулину в матче с североирландцами пришлось вынести мяч из пустых ворот. Новый и, похоже, правильный капитан Денисов, который ради обретённой должности даже стал общаться с прессой. Новые или позабытые имена в составе, но рациональное, дозированное их использование. Шесть очков, наконец, – это самое важное.

Из минусов – разве что три травмы, полученные игроками в поединке с израильтянами. Быстрову в столкновении перед вторым голом разбили голову, у Кокорина что-то случилось с бедром, у Анюкова – с голеностопом. И всё это вместили в себя первые 50 минут! Но даже ранения бойцов (Быстров реально истекал кровью) Капелло обернул команде на благо. Вышедшие Самедов, Файзулин, Ещенко не просто восполнили потери. Они освежили игру, добавили новых красок, участвовали в голах. Так что он, волшебник, что ли – этот дон Фабио?

– Капелло быстро вернул всех с небес на землю, – считает футбольный эксперт Александр Бубнов. – Вот не выполнил Дзагоев установку в матче с Северной Ирландией и в следующей игре сразу сел на лавку. Капелло – не Хиддинк и не Адвокат, которые уговаривали выходить на поле. Итальянец не позволит нарушать дисциплину, он отладит действия в обороне и заставит футболистов как надо играть в атаке. Кто не готов – того уберёт. Заменит на готовых.

И верно – отряд не заметил отсутствия некоторых прежде незаменимых. Не играющий в «Арсенале» экс-капитан Аршавин, мало забивающий за «Локомотив» Павлюченко, травмированный Жирков из «Анжи» – раньше мы вообще не могли представить без них основу сборной, а теперь их имена даже в списке вызванных не значатся. Да и появятся ли?

– Кто сидит на скамейке, в сборной не играет, – озвучил новое правило Капелло хавбек Широков.

Файзулин, Глушаков, Быстров, Кокорин, Самедов, Ещенко – при Адвокате они либо получали мизерное игровое время, либо не приглашались вовсе. Выходит, не зря перед Евро голландца упрекали в упёртости и консерватизме? Ясно же, что за три месяца люди не могли из посредственностей превратиться в звёзд. Просто Адвокат не видел их света.

А жёсткая рука дона Фабио чувствуется пока во всём. Хотя отель в Тель-Авиве стоял на побережье, спортсменам запрещалось и плавать, и нежиться на песке – они на работе! При Адвокате же игроки на сборе в Швейцарии ходили на озеро купаться.

Почему рано радоваться

6:0 и 6 очков – прекрасно, но только не впадайте в эйфорию, потому что задача перед Капелло – гораздо труднее, чем кажется.

Результаты на старте отборочного цикла доказали: Израиль, Азербайджан, Северная Ирландия и Люксембург – команды примерно одинакового, довольно-таки низкого уровня (неслучайно в очных встречах между ними пока ничьи). Россия способна набрать в матчах с ними максимум очков или ограничиться минимальными потерями. Беда в том, что аналогичного результата процентов на 99 добьётся и Португалия – наш главный и по-хорошему единственный соперник по отбору. И в её осечки как-то не верится.

Согласно регламенту, напрямую на ЧМ-2014 попадает победитель группы, а его ближайший преследователь выходит в стыки. Где возможно всякое – вспомним 2009-й, когда в Мариборе наши, считаясь фаворитами, проиграли несильным словенцам и не попали на ЧМ-2010. Получается, две игры с Португалией становятся определяющими. А эта команда, напомним, бронзовый призёр последнего Euro, в её составе целая группа суперзвёзд во главе с Криштиану Роналду. С тяжеловесами Россия за последние годы встречалась несколько раз: это были Германия (отбор на ЧМ-2010), Англия и, с оговорками, Хорватия (квалификация на Euro-2008). Никого из них мы по сумме двух матчей, напомним, не одолели и Англию опередили в 2007-м лишь с помощью Хорватии. Специально не упоминаю знаменитую победу над Голландией в бронзовом 2008-м. То был плей-офф, одна эмоциональная игра, а не две.

Таким образом, домашняя встреча с Португалией 12 октября становится для команды Капелло едва ли не моментом истины. Успеет ли итальянец подготовиться к нему за пару месяцев работы?

– Несмотря на разгром прежде неуступчивого Израиля, ни о какой недооценке Португалии при Капелло речи быть не может, – убеждён, впрочем, Александр Бубнов.

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