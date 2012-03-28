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Не боюсь менять пелёнки

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Олег ЗАХАРОВ ]

Не боюсь менять пелёнки

В преддверии поединка с «Динамо» у Динияра Билялетдинова случилось знаковое событие в личной жизни – 21 марта в 00 часов 01 минуту у него родился сын. Первенца весом 3660 г и ростом 54 см назвали Тимуром. О матче с бело-голубыми и своём новом статусе Динияр рассказал «Аргументам неделi».

Тимур даёт поспать

– Пока самый большой стресс, связанный с отцовством, – поездка в роддом, когда у Маши начались схватки, – говорит Билялетдинов. – Два часа на Третьем транспортном кольце простояли в пробках!

– Хорошо до родов успели! Как Маша себя чувствует?

– Сейчас уже выспалась, поднабралась сил. Всё вроде хорошо – и с ней, и с Тимуром. В пятницу врачи разрешили забрать семью из роддома.

– То есть сейчас вы вкушаете все прелести отцовства? Как ведёт себя Тимур? Даёт спать?

– Мне, по счастью, даёт. Если вдруг ночью начинает плакать, Маша встаёт и в другой комнате с ним занимается. Мои обязанности пока сводятся к тому, чтобы иногда укачать сына. Пелёнки менять ещё не приходилось, но меня это точно не испугает. У меня же брат младший – Даниль. Когда он появился на свет, мне уже восемь лет было. Так что я, по крайней мере, наблюдал, как обращаться с малышами.

– Помните фразу Верзилы из «Операции «Ы»…»: «А я готовлюсь стать отцом!». Вы – готовились?

– Я к сезону готовился! А отцом себя по-настоящему, наверное, ощутил, когда взял малыша на руки. Даже не знаю, как описать это чувство… Восхищение, наверное.

– Сейчас считается популярным присутствие отцов при родах…

– Я тоже был вместе с женой. Подбадривал как мог, пока меня не попросили выйти из палаты. Еле дождался, когда Тимура увижу.

– Кто, кстати, придумал имя вашему первенцу?

– Это идея моего отца Рината Саяровича. А мы с Машей её поддержали. Кстати, родители сейчас нам серьёзно помогают. Меня же полдня нет, все заботы на Маше. Она молодец, справляется.

Сборная пап

– Научный факт: чем ближе к родам, тем больше в женщине просыпается стремление получше и покраше оформить семейное гнёздышко. Обычно это выливается в срочный ремонт квартиры или дома. Маша не предлагала, например, снести стены в комнатах или поменять стеклопакеты?

– Мы ремонт только полтора года назад закончили, так что оформлять пришлось только детскую. Она единственная оставалась пустой. Но где-то месяц назад мы её полностью обставили, закупили одёжек, пелёнок, всего остального… Да и подарков уже было масса – от весов до не знаю даже чего. Не успел ещё всё распаковать!

– Сейчас в сборной России – сплошь молодые отцы: вы, Глушаков, Алексей Березуцкий, Шишкин, Денисов, Зырянов… Тема пелёнок и колясок в разговорах часто всплывает?

– Бывает, кое-что обсуждаем. Но не так часто, как можно подумать. Хотя Вася Березуцкий, у которого год назад тоже сын появился, иногда отпустит какую-нибудь шутку по этому поводу. Мол, без детей на чемпионат Европы не берут. И кто девять месяцев назад об этом не позаботился, в Польшу не едет.

– Из Англии, вы, кстати, уехали как раз из-за грядущего чемпионата Европы. Но Дик Адвокат теперь постоянно повторяет, что 20 человек, которые едут на Евро, он уже знает. И сомнений, что ваша фамилия присутствует в его списке, нет. Это не расслабляет?

– В данный момент мысли о Евро запрятаны на самый дальний план. Меня куда больше волнует, что «Спартак» до сих пор даже не в тройке, а я не показываю всего, на что способен. Надо исправляться.

Период ревности у Маши прошёл

– В Интернете наткнулся на интересную дискуссию. Согласно статистике, доля женской аудитории на матчах «Спартака» – всего 7–8%. Интересно, Маша не против, если ваш имидж станут использовать для привлечения на трибуны молодых девушек?

– Это как?

– Например, попросят принять участие в съёмках для глянцевого журнала.

– Такое практиковалось и в «Локомотиве», когда я там играл. Ничего страшного – это часть работы. Маша понимает.

– Ревновать не будет?

– Этот период уже прошёл.

– Вам в связи с пополнением в семействе особый график для подготовки к дерби с «Динамо» не предоставили?

– На каком основании? Нет, работал, как и все. «Особость» графика разве что травмой была обусловлена – в среду пропустил тренировку из-за ушиба голеностопа, который в матче с ЦСКА получил, в четверг после занятия даже захромал. В субботу съездил на обследование – дискомфорт оставался, и нужно было предупредить возможные осложнения.

– Потому против «Динамо» и вышли лишь на последние несколько минут?

– Да. Сделали обезболивающий укол – и вперёд. Даже никакой особой установки не было. Счёт 2:1 в нашу пользу – и так понятно, что нужно максимально бережно относиться к мячу, чтобы избежать атак соперника.

– При этом вы успели и в голевой комбинации участие принять.

– Да, когда обыграл защитника и отдавал пас Эменике, думал, что наш нигериец в офсайде. Но оказалось, что нет. Обман зрения.

– Весь матч болельщики забрасывали футболистов снежками. Вам не досталось?

– На разминке разок попали. В игре – уже нет. Наверное, снег кончился.

– Вопрос, который, я думаю, многих волнует: не противно выходить на такие поля, как в Казани или в Химках? Особенно на контрасте с Англией?

– Противно – слишком сильное слово. Но приятного мало – это правда. Вот только станут ли спасением стадионы под крышей? В Дании, например, мы на таком играли – и поле тоже было не ахти. Так что одними крышами мы не отделаемся. Климат не тот. Такой травы, чтобы в наших краях к марту намертво врастала в почву, ещё не придумали. Так что, скорее всего, нам ещё долгие годы придётся играть либо на синтетике, либо на таких газонах, как в Казани и Химках...

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