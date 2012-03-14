Весенний футбол нам не нужен

Возобновления чемпионата России по футболу ожидали как праздник, однако команды первой восьмёрки премьер-лиги, которые борются за чемпионство, показали посредственную игру, а зрители отказались идти на промёрзшие стадионы.

«АН» разобрались в причинах.

Кто сказал, что «Зенит» чемпион?

Шесть матчей из восьми, сыгранных командами первой восьмёрки в 33-м и 34-м турах чемпионата России, завершились вничью. Лишь «Локомотив» добился успеха во встрече с «Кубанью» (2:0, а мог и проиграть) да «Анжи» сделала подарок своему новому главному тренеру Гусу Хиддинку, вырвав в Химках победу у «Динамо» (1:0). Но на своём поле махачкалинцы довольствовались лишь очком во встрече со «Спартаком» (0:0), а «Кубань» в гостях едва не переиграла «Зенит» (1:1), который за неделю до этого и в первом после зимнего перерыва матче – против ЦСКА – добился лишь ничьей (2:2). Выходит, правы были те, кто предсказывал невиданную борьбу на завершающем этапе переходного чемпионата (с этого года Россия перейдёт на европейский календарь осень–весна), когда даже шестиочковый отрыв не гарантирует лидеру спокойной жизни и когда на чемпионство претендуют не 2, а 5–6 команд. Всё так, вот только упорная борьба отнюдь не синоним большого количества голов и зрелища, ради которого болельщики готовы даже в мороз заполнить до отказа трибуны, как это было в «Лужниках» при ­­­­­­­­-7оС на матче Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал». Только в Питере был привычный аншлаг, на других стадионах собралось зрителей меньше, чем ожидалось.

Месси в Казани не появится

Искусственное поле в «Лужниках» сегодня, пожалуй, единственное, где можно играть в футбол (более-менее приемлемые условия в Махачкале, чуть хуже в Черкизове на «Локомотиве» и в Питере на «Петровском»). Не гонять гурьбой мяч, не пулять им вперёд на авось, не ломиться толпой в чужую штрафную, а играть комбинационно, с выдумкой, без натуги. Но как это могли сделать в Казани «Спартак» или «Локомотив», если ни на центральном стадионе города, ни на базе «Рубина», где пришлось играть железнодорожникам, поля не поддаются никакой критике?!

«Вляпались в историю. По-другому то, что произошло в Казани, и не назовёшь, – говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Не помню примеров, когда матч чемпионата страны проходил на клубной базе. Мы всё время начинаем искать оправдания – что клубам, что футболистам. Мол, зима долгая, а поле плохое. Но ведь кто-то за поле в Казани отвечает. Почему в Питере и Москве на «Локомотиве» газоны привели в более-менее приличное состояние, а в Казани надо играть на клубной базе? Почему клуб тратит 20 миллионов евро на покупку футболиста, а газон не меняет? Тенденция сезона – низкая посещаемость. Болельщик пришёл на стадион, несмотря на мороз, деньги заплатил, а ему такое «зрелище» подсовывают. Так кто же, глядя на это, придёт в следующий раз? Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев говорит много правильных слов и о развитии футбола, и об инфраструктуре. Но играть в футбол в Казани по-прежнему негде. Представим на секунду Месси, Иньесту или Хави на таких полях. Состоялись бы они как игроки? Конечно нет!»

Дело не только в полях

Плохое состояние газонов – не единственная причина низкого качества игры.

«Мы говорим, что выход «Зенита» и ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов – показатель роста уровня нашего футбола. Но это – локальные успехи отдельно взятых клубов, которые не отражают реальный уровень чемпионата России, – считает футбольный эксперт Александр Бубнов. – Достаточно вспомнить, как «Зенит» и ЦСКА попали в плей-офф. У «Зенита» была слабая группа, в которой он занял второе место вслед за АПОЭЛом. ЦСКА вышел из группы благодаря стечению обстоятельств (в последнем туре армейцы победили «Интер», который уже гарантировал себе первое место, а французский «Лилль» сыграл вничью с «Трабзонспором». – Прим. «АН»). ЦСКА и «Зенит» – лидеры нашего футбола. Но я бы не стал говорить, что они приблизились по уровню к лучшим европейским командам. Даже в своих лучших матчах эти команды допускают около 30% брака, выполняя гораздо меньше технико-тактических действий, чем ведущие клубы Европы. У «Барселоны», например, процент брака не превышает 17, такие же показатели у «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Что можно сделать для повышения уровня российской премьер-лиги?

Я с интересом ждал весенней части чемпионата, надеялся, что в турнире команд первой восьмёрки футбол будет неплохого уровня. Однако первые два тура меня разочаровали. Даже лидеры показывают футбол низкого качества при огромном, даже если делать скидку на плохие поля, количестве брака. У нас ничего не изменится, пока наш чемпионат не избавится от балласта, от несостоятельных команд. Поэтому я решительно против предложений расширить премьер-лигу до 18 команд. Наоборот, её надо сократить до 10–12 клубов. Тогда это действительно будет элитный дивизион».