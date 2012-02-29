Аршавин воссоединился с «Зенитом». Бесплатно

Зимнее трансферное окно в российской премьер-лиге закрылось в конце прошлой недели. Наши клубы сделали последние возможные приобретения. Самым интригующим получился переход на правах аренды капитана сборной России Андрея Аршавина из лондонского «Арсенала» в питерский «Зенит».

Мало того что «Зенит» вступил в переговоры с «Арсеналом» по поводу аренды не имеющего игровой практики Аршавина незадолго до закрытия трансферного окна. Так ещё и оформление документов затянулось настолько, что болельщики команды из Санкт-Петербурга до последнего момента пребывали в неведении: успеет состояться столь ожидаемый переход или нет? По словам исполнительного директора нашей футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея Чебана, сделка между англичанами и «Зенитом» была зафиксирована электронной системой всего за 40 секунд до дедлайна! Питерцы успели-таки заявить своего экс-капитана для участия в чемпионате России, он получил в команде 29-й номер. Андрей Аршавин всё же вернулся…

Любопытно, что самый громкий переход зимы состоялся вообще бесплатно. И это при том, что три года назад «Арсенал» купил Аршавина у «Зенита» за 15 млн. евро. Взяв Андрея у лондонцев в аренду до лета, чемпион России обязался лишь выплачивать игроку его немаленькую «канонирскую» зарплату – порядка 5 млн. евро в год. То есть за предстоящие три месяца Андрей получит 1,2 млн. евро. Учитывая, что в чемпионате России командам осталось провести по 12 матчей, каждая игра Аршавина обойдётся питерскому клубу в 100 тыс. евро.

Аршавин вернулся вроде бы в родную команду и на «свою» позицию, ставшую вакантной после серьёзной травмы Данни. Удастся ли ему восполнить потерю португальца?

– Аршавин был и остаётся очень сильным игроком, – считает Константин Сарсания, один из лучших российских специалистов по вопросам футбольного рынка. – Но вернулся он не в тот «Зенит», из которого уходил, и не к тому тренеру. Теперь всё зависит от того, насколько успешно Лучано Спаллетти «встроит» Андрея в командную игру.

Сам же главный тренер «Зенита» так объяснил официальному сайту клуба необходимость аренды капитана российской сборной:

– Так случилось, что травму в нашей команде получил большой игрок, и мы приняли решение на его место взять другого большого игрока. Сильные стороны Аршавина хорошо известны. Он обладает высоким исполнительским мастерством, у него развиты игровая интуиция, скорость, он может резко рвануть с места и создать из ничего опасную ситуацию, голевой момент. Но ко всему прочему необходимо быть готовым работать на команду. Потому что у «Зенита» есть одно очень важное качество – баланс между атакующими и оборонительными действиями. Я вовсе не хочу, чтобы это наше качество было потеряно.