На что способна сборная России

В конце прошлой недели сборная России по футболу завершила сезон товарищеским матчем с Грецией (1:1). Впереди жеребьёвка (2 декабря в Киеве) финальной части Евро-2012 и подготовка к самому турниру. Он пройдёт летом будущего года в Польше и на Украине. За семь месяцев до старта «АН» оценили состояние команды и прикинули, что ждёт её на польских и украинских полях.

Адвокат остаётся

Если судить по тому, что говорит президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, у нас есть компетентный высокопрофессиональный тренер Дик Адвокат и группа классных футболистов, способных решать самые сложные задачи на крупнейших соревнованиях. Президент РФС уже прозрачно намекнул на то, что контракт с голландским специалистом будет продлён до 2014 года ещё до начала Евро, а это значит, что именно Адвокат будет готовить и выводить сборную России в финальную часть чемпионата мира 2014 года в Бразилии. В успехе же на первенстве Европы Фурсенко не сомневается. По его словам, нашим футболистам всё равно, с кем встречаться в групповом турнире. «Касательно нового соглашения Адвоката всё по-прежнему: мы, как и планировали, продлим его перед чемпионатом Европы, – говорит Фурсенко. – Он добился необходимого результата, теперь точечно укрепляет состав, добавляя молодых футболистов. Считаю, что на Евро наша команда способна выйти из любой по составу группы».

Такое положение дел вызывает восторг далеко не у всех. «Не понимаю, зачем спешить, – говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Да, Адвокат вывел команду на Евро из группы, которую смертельной не назовёшь, при этом по дистанции наша сборная прошла со скрипом, не показав игры, которой от неё ждали. Впереди – подготовка к Евро и сам турнир. Очевидно, что наша команда прошла пик – это признают не только журналисты и специалисты, но и сами сборники. Необходимо обновление и строительство новой команды. Есть ли уверенность, что Адвокат сможет это сделать? У меня – нет. Я не против, чтобы он работал в сборной и дальше. Но необходимо подкрепить это результатом и пониманием того, какой Адвокат видит сборную уже после Украины и Польши».

На четвёрку с минусом

«Если же судить о состоянии сборной по матчу с Грецией, то он получился таким же, как и весь отборочный цикл, – продолжает Ловчев. – Команда не поразила. Но и не оставила гнетущего впечатления, как в преды­дущих товарищеских встречах с Катаром или Ираном. Когда сборной интересно, она и играет по-другому. И даже Андрей Аршавин показал неравнодушие к происходящему. Я бы поставил нашей сборной за этот матч четвёрку с минусом».

С Ловчевым соглашается другой эксперт – Александра Бубнов. «Класса и сыгранности сборной России хватило, чтобы спокойно противостоять крепкой европейской сборной. Судя по тому, какой футбол сегодня демонстрируют «Зенит» и ЦСКА – базовые клубы сборной, – команда Адвоката может при необходимости прибавить и в скорости, и в содержании игры. И, конечно, нужно усилить конкуренцию за место в сборной. Против греков Адвокат выпустил нападающих «Спартака» – Артёма Дзюбу и «Динамо» – Александра Кокорина. Оба дебютанта играли с листа, поэтому ничего сверхъ­естественного от них не ждали. Предчувствия меня не обманули. Кроме старания ни тот, ни другой ничего не показали. Но, во всяком случае, стало понятно, что этим ребятам пока ещё рано играть за главную команду страны. Куда логичнее было бы вызвать Александра Бухарова из «Зенита». В последнее время он наконец-то начал забивать, неплохо проявил себя в Лиге чемпионов».

«В матчах за клуб Дзюба зачастую играл гораздо сильнее, – считает бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Пятницкий. – Но это объяснимо – всё-таки дебют за сборную страны, большинство партнеров ему незнакомы. Однако я уверен: если Дзюбу продолжат привлекать в команду, он постепенно обретёт уверенность и в ближайшем будущем сможет составить серьёзную конкуренцию Роману Павлюченко и Павлу Погребняку. А Кокорин мне очень понравился. Не побоюсь сказать, что за ним будущее нашей сборной. Видно, что парень готов рвать и метать, чтобы проявить себя на высшем уровне».

На Евро делать нечего?

Что ж, возможно слова Пятницкого окажутся пророческими, но пока перспективы сборной России многим кажутся туманными, несмотря на оптимизм президента РФС.

«В прошедшем отборочном цикле свой лучший матч сборная России провела против Ирландии на выезде (3:2), да и то только шестьдесят минут, – считает Бубнов. – По большому счёту в нашей группе не было команды, по личному противостоянию с которой можно делать выводы о том, на что способна сборная России на предстоящем Евро. И что с ней будет через полгода, сказать сложно. Совершенно точно команде надо прибавлять в игре, как это случилось в 2008 году. Тогда Гусу Хиддинку удалось поднять уровень функциональной подготовки команды, ввести новых футболистов, например, Сергея Семака, и это позволило нам выйти из группы и достойно сыграть с голландцами. Сейчас эта сборная постарела на четыре года. С одной стороны, она стала опытнее, с другой – функцио­нальный потенциал игроков вряд ли увеличился. При этом добавились Александр Кержаков и Игорь Денисов, которых на Евро-2008 не было. Тот же Денисов сейчас показывает игру хорошего европейского уровня.

Надо создавать более серьёзную конкуренцию в команде, об этом говорят все. Но как на это будет реагировать Адвокат, покажут товарищеские встречи перед чемпионатом и стратегия, которую изберёт голландец при подготовке к турниру. Мне вспоминается пример сборной Германии на чемпионате мира. Тогда её главный тренер Йоахим Лёв непосредственно перед турниром ввёл в состав несколько новых футболистов, и это подстегнуло его команду. Конечно, многое для сборной России будет зависеть от группы, в которую она попадёт, но с игрой, что она показывала в отборочном этапе, противодействовать фаворитам Евро она не сможет».

Сдержанный оптимизм

Иного мнения придерживается бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. «Качество игры сборной позволяет рассчитывать на успешное выступление на Евро, – говорит он. – Для меня в этом плане показательными стали матчи «Зенита» против «Шахтёра» в Лиге чемпионов. Ведь питерский клуб является базовым для сборной, поэтому показанная подопечными Лучано Спаллетти игра убедила, что у нашей команды есть потенциал, чтобы рассчитывать на выход в полуфинал чемпионата Европы».

«Для того чтобы не ударить в грязь лицом на Евро-2012, у нашей сборной есть все возможности: очень приличный состав, опыт, способность использовать разные тактические схемы, – считает бывший капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов. – Ещё один плюс в том, что для Вячеслава Малафеева, Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Павлюченко это первенство может стать последним большим турниром в карьере, и они наверняка постараются провести его на пределе возможностей. В то же время следует учитывать, что в отличие от 2008 года российскую команду уже не станут воспринимать как тёмную лошадку: отношение к ней будет самое серьёзное. При подготовке к Евро обязательно следует привлечь в сборную талантливых молодых игроков – Александра Самедова, братьев Комбаровых, Сергея Паршивлюка, Георгия Щенникова, Дзюбу. Это завтрашний день нашей команды».