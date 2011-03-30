Булыкин не вписывается в сборную Адвоката

Состояние нашей футбольной сборной вызывает озабоченность. Почти четыре полных матча кряду, причем играя с далеко не самыми сильными командами, она не могла поразить ворота соперника. В чем причина такой «импотенции»? Этот вопрос болельщики адресуют Дику Адвокату: может, он берет не тех нападающих? Вопрос особенно актуален в связи с тем, что есть один российский форвард, который штампует сейчас голы в не самом слабом чемпионате – голландском. Под боком, можно сказать, у Адвоката. Но тот его в упор не замечает. Об этом, и не только, рассуждает Дмитрий Булыкин, о котором, собственно, и речь.

- Ваши 17 голов, забитые за «Ден Хаг», вызвали определенный ажиотаж в России. Кажется, никогда еще наш человек не забивал за сезон, играя в приличной иностранной лиге, так много. Тем более сезон еще далеко не закончен и эта цифра – неокончательная. В Интернете шквал призывов к Адвокату: «Булыкина – в сборную!»

– Конечно, получить такое приглашение было бы здорово. Но пока главный тренер и его помощники мне не звонили. Выходит, Адвокат полагает, что я не очень заслуживаю такого приглашения.

– Его позиция такова: если я играю в одного нападающего, а у меня есть Кержаков, Погребняк и Павлюченко, то зачем мне еще и Булыкин? Солить, мол, что ли, их, форвардов?

– Насколько мне известно, он исходит из того, что перечисленные игроки выступают в более престижных клубах: «Зените», «Тоттенхэме», «Штутгарте». Но, по-моему, они больше на скамейке сидят или лечатся, чем играют. При этом Адвокат продолжает считать, что их форма – лучше, чем моя. А может, и стоило бы попробовать меня разок, для конкуренции.

– Почему же все-таки Дик этого не делает?

– У меня есть объяснение происходящему. Но пускаться в подробности не хочу. В сборной большое количество проблем, на которые не хотят обращать внимания, полагая, что все пройдет само собой. Но такого не бывает. Мне кажется, одной из важных проблем нынешней сборной является как раз отсутствие здоровой конкуренции.

– Реально вам стать лучшим снайпером голландского чемпионата?

– Вполне. Я иду в списке бомбардиров на втором месте. Впереди – только Флеминкс из «Неймегена», у него всего на мяч больше. Кстати, меня еще года четыре назад поздравляли с тем, что я забил больше всех российских игроков за всю историю голландских чемпионатов. А сейчас сравнялся с еще одним рекордом – лучший иностранец в истории «Ден Хага» забил как раз 17 голов. Еще мяч – и я стану новым рекордсменом.

– Отражаются ваши бомбардирские подвиги на успехах команды?

– Думаю, да. Ведь перед сезоном была поставлена задача – избежать зоны вылета. А команда пошла набирать очки так резво, как не набирала уже несколько десятков лет. И теперь все требуют от нас попасть в еврокубки. Болельщики даже песни на эту тему сочинили и растиражировали на дисках – «Ден Хаг» – в Лиге Европы!».

– Вы, наверное, популярная личность в Гааге?

– Расскажу один забавный случай. Мне как-то попался на глаза в газете репортаж о местной музыкальной группе. Так у них на барабане красуется моя фотография! Мы в команде долго потешались над этим.

– На сайтах, где приводятся статистические данные, пишут, что ваш вес – 85 кг. А на вид – так покрупнее.

– Да, сейчас мой вес где-то 95. Может, немного больше, чем оптимальный. Идеально для меня – 92–93. А 85 килограммов – явно устаревшие сведения. Столько я весил, еще когда лишь начинал в «Локомотиве».

– Вам уже за 30. Нет еще задумок, чем заняться после завершения карьеры?

– Предложения, не связанные с футболом, имеются, причем из самых разных областей. Друзья подбивают попробовать себя в чем-то другом. Но я хочу еще поиграть. Года так четыре.

– Как вам голландский чемпионат по сравнению с российским?

– Намного интереснее, зрелищнее. Российский футбол – слишком закрытый. Многие клубы выстраивают бастионы на своей половине поля и выжидают момент для контратаки. Здесь же все иначе. Сплошь и рядом команды играют в три форварда – центральным и двумя крайними. Любят атаковать, не боясь этого делать даже в матчах с лидерами.