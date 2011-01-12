Опрос поставил вопрос

Аргентинец Лионель Месси второй раз подряд стал обладателем «Золотого мяча» – приза, который присуждается лучшему футболисту мира по итогам года. Корреспондент «АН» Константин Пугачев, наблюдавший за «коронацией» на месте событий в Цюрихе, считает, что в 2010-м были более достойные кандидатуры.

23-летний нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, конечно, гений, но это не повод каждый год о том напоминать. Тем более что по регламенту – лауреата «Золотого мяча» выбирают не абы как, а по определенным правилам: почетный трофей не должен был ему достаться.

ФИФА плюс France Football

До этого года существовало два «Золотых мяча». Один аж с 1955 года присуждал популярный французский журнал France Football. Второй, с 1991-го, – Международная федерация футбола. В опросе FF участвовали журналисты. Сначала по одному от каждой европейской страны они выбирали лучшего футболиста Старого Света. Потом география расширилась – лучшего футболиста мира стали выбирать представители СМИ стран, которые хотя бы раз участвовали в финальной части мировых первенств. У ФИФА голосовали главные тренеры и капитаны сборных.

«Мы изучили результаты голосований последних лет и пришли к выводу, что итоги опросов France Football и ФИФА почти всегда совпадают, – сказал «АН» главный редактор France Football Дени Шомье. – В 2009-м победил Месси, в 2008-м – португалец Криштиану Роналду, в 2007-м – бразилец Кака. Мы давно шли по пути глобализации «Золотого мяча» и летом 2010-го заключили с ФИФА договор на пять лет о совместном проведении опроса. Мы отвечаем за журналистов, ФИФА – за тренеров и капитанов сборных. В результате остался один «Золотой мяч», что, на мой взгляд, правильно».

В 2010-м опрос получился самым представительным за всю историю голосований по выборам лучшего футболиста (Европы или мира – не важно). В нем участвовало по 208 журналистов, главных тренеров и капитанов сборных стран, входящих в ФИФА.

Казалось бы, такое представительное жюри не может сделать необъективный выбор, тем более что в регламенте прописано, чем надо руководствоваться.

Один из основных критериев – вклад претендента на «Золотой мяч» в победы сборной или клуба в важнейших соревнованиях сезона. Но, видимо, те, кто голосовал за Месси, об этом пункте регламента забыли, ведь аргентинец выиграл в 2010-м только чемпионат и Суперкубок Испании. Маловато будет по сравнению с партнерами по «Барселоне» чемпионами мира в составе сборной Испании Андресом Иньестой и Хави Эрнандесом, которые вместе с Месси составили финальную тройку претендентов на «Золотой мяч» (всего ФИФА и France Football выдвинули 23 кандидатуры). Кстати, за Месси проголосовали главный тренер сборной России голландец Дик Адвокат (Месси, Уэсли Снайдер, Бастиан Швайнштайшер) и ее капитан Андрей Аршавин (Месси, Криштиану Роналду, Хави). Главный редактор сайта Sportbox.ru Константин Клещев (он представляет Россию в опросах France Football с 1992 года) отдал свой голос Снайдеру, Иньесте и Хави.

Как это было

Цюрих к большим событиям привык. Одним «Золотым мячом» больше, одним меньше, ему все равно. 10 января, когда в город стали съезжаться футбольные знаменитости, трудно было понять, что в этот день Цюрих становится столицей мирового футбола. Впрочем, кто знал, пришел к пяти вечера ко Дворцу съездов на берегу озера в Цюрихе, чтобы взять автограф или сфотографироваться с кумиром возле почти киношной красной дорожки. А посмотреть было на кого! Месси, Иньеста, Хави, Касильяс, Лусио, Майкон, Пике, Пуйоль, Снайдер, Криштиану Роналду, Вилья – из ныне играющих. Маттеус, Йерро, Дешам, ван Бастен, Платини, Давидс, Зеедорф, Гвардиола и многие другие – из навсегда великих.

Перед «раздачей слонов» – традиционная пресс-конференция претендентов. «Кто более всех достоин «Золотого мяча»? – вопрос Месси. Ответ: «Конечно, мои партнеры по «Барселоне» Иньеста и Хави, ведь они – чемпионы мира». «Почему бы не дать «Золотые мячи» нам всем, ведь ФИФА такая богатая организация?» – шутит Иньеста.

Но шутки шутками, а «Золотой мяч» – один на всех, и в 19.53 по цюрихскому времени Хосеп Гвардиола, главный тренер «Барселоны», объявляет, к удивлению многих и, похоже, самого Месси, что аргентинец вновь лучший в мире.

Добавим, что перед кульминацией вечера лучшим тренером мира 2010 года был назван наставник «Реала» португалец Жозе Моуринью, а лучшей футболисткой – бразильянка Марта (в пятый раз подряд!).

И радость,и разочарование

Сам Месси довольно критично отнесся к своим достижениям в 2010 году.

– Главным разочарованием стало неудачное выступление сборной Аргентины на чемпионате мира в ЮАР, – сказал лауреат. – Мы надеялись быть по крайней мере в четверке. Поэтому поражение от Германии (0:4) стало тяжелым моральным ударом для каждого. Хотя не могу сказать, что проигрыш «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов меня порадовал. Единственное утешение – мы уступили будущему победителю.

– На чемпионате мира в ЮАР вы не забили ни одного гола. Ругали себя за это?

– Конечно! Очень хотел забить, имел моменты, но мяч упорно не шел в ворота. То в штангу попадал, то вратари выручали. Но по сравнению с поражением от Германии это наименьшее из разочарований.

– Что для вас важнее – получить «Золотой мяч» или выиграть чемпионат мира?

– Нельзя сравнивать «Золотой мяч» и Кубок мира, хотя оба трофея престижны. Но если бы выбор существовал, предпочел бы чемпионский титул.