Шоковая терапия для футбола России

Меньше чем за год президент РФС Сергей Фурсенко, избранный на свой пост в феврале 2010-го, кардинально изменил лицо российского футбола. «Аргументы неделi» решили разобраться, выживет ли он, наш футбол, после шоковой терапии.

Победа в 2018-м

Сергей Фурсенко пришел к власти в российском футболе под бравым лозунгом: «В 2018‑м Россия станет чемпионом мира». Его предшественник Виталий Мутко, оставивший пост руководителя РФС по указанию Президента России Дмитрия Медведева, запретившего чиновникам (а Мутко – министр спорта. – Прим. ред.) возглавлять спортивные федерации, ничего подобного не обещал. Не потому что не хотел видеть нашу сборную на вершине мирового футбола, а потому что понимал: в обозримом будущем задача невыполнима.

Когда же нового президента спрашивали, на чем зиждется его уверенность в победе, Фурсенко отвечал, что главный резерв российского футбола в духовности. «Сколько бы легионеров ни выступало в нашем чемпионате, российский игрок все равно будет духовнее, а значит, изобретательнее, талантливее и сильнее», – говорил он. И добавлял, что если ставил перед собой цели, то всегда их добивался.

«Фурсенко так и не смог объяснить, как собирается управлять российским футбольным хозяйством. Он, видимо, думает, что будет выполнять тот же набор функций, что и во время президентства в «Зените», – говорил известный в прошлом вратарь Анзор Кавазашвили, сам не раз выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента РФС. – Но ведь это совсем другой уровень. Его программа, во главу угла которой поставлена цель – выиграть чемпионат мира 2018 года, – сплошной популизм».

Сегодня Фурсенко говорит о том, что РФС «почти завершил построение тренерской вертикали, начал собирать материалы по всем талантливым детям, которые занимаются в футбольных школах, собирается по договоренности с ФИФА и УЕФА организовать тренерскую академию». Немногие футбольные специалисты, что до сих пор работают в Доме на Таганке, где находится офис РФС, только разводят руками – они ничего не знают ни про вертикаль, ни про договоренности.

Кодекс чести

Любимое детище Фурсенко – Кодекс чести. В этой тонкой книжечке, увидевшей свет прошлой весной, собраны представления президента РФС о том, какими должны быть футбольные люди: «игрок, тренер, работник команды; судья, инспектор, агент; фанат, болельщик, любитель футбола, губернатор, собственник, президент клуба; президент РФС, член исполкома РФС и член РФС, лиги и ассоциации; руководитель СМИ и журналист».

В 12 пунктах перечислены обязанности всех, кто должен этот Кодекс соблюдать. Подписавший его «осознает ответственность перед страной, городом, командой, семьей за свой труд, уровень самоотдачи, преданность самой красивой и умной игре».

Все это, конечно, здорово, но общее отношение к Кодексу точнее всех с присущим ему здоровым цинизмом выразил защитник «Сатурна» и сборной России Вадим Евсеев: «Если нужно, подпишу любой документ, чтобы выходить на поле».

Клубы тоже не прониклись светлыми чаяниями президента и, по мнению специалистов и СМИ, сыграли в минувшем сезоне столько же, если не больше, договорных матчей по сравнению с предыдущими годами. Впрочем, несмотря на сигналы руководителей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ объединяет клубы первого и второго дивизионов), экспертов, журналистов и букмекеров, Фурсенко отказался проводить расследования, заявив, что это дело не РФС, а РФПЛ (Российская футбольная профессиональная лига, объединяющая клубы премьер-лиги) и ПФЛ. У президента были задачи поважнее…

Питерская вертикаль

И главная из них – создание в РФС четкой вертикали, в которой все главные должности занимали бы люди Фурсенко независимо от их профессиональных качеств. Ничего удивительного: еще в бытность президентом футбольного клуба «Зенит» он пытался пристроить на руководящие посты либо лояльных к нему людей, либо родственников. Об этом, не скрывая «удивления», говорил тогда главный тренер команды Дик Адвокат. С годами удивление прошло, и сегодня голландец возглавляет, с подачи Фурсенко, сборную России. Но это к слову…

Еще недавно имена Каринэ Гюльазизовой, Михаила Мышалова, Николая Васильева, Петра Голунова, Александра Зоркова, Бориса Оникула, Андрея Кнутова, Николая Кулина, Елены Еремеевой или Максима Погорелова почти ничего не говорили футбольным людям. Однако сегодня именно они занимают ключевые должности в РФС, получают зарплаты на порядок больше, чем «люди Мутко», и едва ли не каждую неделю уезжают на выходные в Санкт-Петербург (отъезд в пятницу днем, возвращение в понедельник днем).

Особенно колоритна фигура Гюльазизовой, имиджмейкера Фурсенко, которая в РФС входит почему-то в состав комитета по безопасности и работе с болельщиками. Она имеет огромное влияние на президента РФС и именно ей приписывается авторство Кодекса чести.

Есть в РФС и вроде бы случайные персонажи. Так, экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб возглавляет судейский комитет – один из важнейших в структуре РФС. Говорят, после назначения на должность он задал только три вопроса: где мой кабинет, кто мой помощник и по какому номеру звонить, чтобы вызвать служебную машину. В коридорах Дома футбола в этом году его не видел никто, а в судейском комитете он не провел ни одного совещания. Но какое это имеет значение в свете больших задач, стоящих перед нашим футболом?

«Осень–весна»

И главная из них – перевод чемпионата России на систему «осень–весна». «Это нововведение сделано во благо первого и второго дивизионов, где в ближайшее время необходимо серьезнейшим образом переработать инфраструктуру, – убеждает Фурсенко. – В течение трех лет мы не собираемся изменять сроки проведения матчей. За три года будем готовить инфраструктуру. Уже представлена инвестиционная программа, в которой прописаны регионы, где мы собираемся менять поля, где собираемся делать подогрев».

Это на словах. На деле Фурсенко провел реформу календаря в интересах самых богатых российских клубов («Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Рубина»), которые давно требовали синхронизировать наш календарь с европейским (правда, 13 стран Европы с похожими на российские погодными условиями придерживаются системы «весна–осень»). Ничего плохого в этой реформе для клубов премьер-лиги нет, а вот как будут жить команды низших лиг, представляющие дотационные регионы России, большой вопрос.

Скорее всего, часть из них прекратит свое существование – откуда взять деньги на поля с подогревом и крытые манежи? И хотя Фурсено обещает, что деньги поступят из трех источников – внебюджетные средства, местные бюджеты, а также федеральная целевая программа развития футбола (всего 10 млрд. рублей), ему мало кто верит. Но это президента РФС не смущает. Более того, попытку бунта в футбольных рядах он пресек на корню, ликвидировав ПФЛ, глава которой, Николай Толстых, сопротивлялся переходу на систему «осень–весна».

Разгон ПФЛ

По заказу Фурсенко юристы нашли нарушения в договоре между РФС и ПФЛ, подписанном полтора десятка лет назад. По этому договору (он неоднократно продлевался), Союз делегировал ПФЛ права на проведение чемпионатов в первом и втором дивизионах. Претензии к ПФЛ возникли сразу после того, как Лига направила обращение к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, в котором, по сути, просила не допустить гибельного перехода на новый календарь.

В спешном порядке было принято решение о создании Национальной футбольной лиги, которая вместо ПФЛ будет проводить соревнования в первом дивизионе. Первенство во втором дивизионе Фурсенко пообещал провести силами самого РФС.

…Российский футбол не погиб и после распада СССР 20 лет назад, и после финансового кризиса конца 90-х. Не умрет и сейчас, после шоковой терапии, которой его подверг Фурсенко. Рано или поздно он уйдет, а исправлять ошибки президента-дилетанта придется уже другим.