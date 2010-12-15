//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

Шоковая терапия для футбола России

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Шоковая терапия для футбола России

Меньше чем за год президент РФС Сергей Фурсенко, избранный на свой пост в феврале 2010-го, кардинально изменил лицо российского футбола. «Аргументы неделi» решили разобраться, выживет ли он, наш футбол, после шоковой терапии.

Победа в 2018-м

Сергей Фурсенко пришел к власти в российском футболе под бравым лозунгом: «В 2018‑м Россия станет чемпионом мира». Его предшественник Виталий Мутко, оставивший пост руководителя РФС по указанию Президента России Дмитрия Медведева, запретившего чиновникам (а Мутко – министр спорта. – Прим. ред.) возглавлять спортивные федерации, ничего подобного не обещал. Не потому что не хотел видеть нашу сборную на вершине мирового футбола, а потому что понимал: в обозримом будущем задача невыполнима.

Когда же нового президента спрашивали, на чем зиждется его уверенность в победе, Фурсенко отвечал, что главный резерв российского футбола в духовности. «Сколько бы легионеров ни выступало в нашем чемпионате, российский игрок все равно будет духовнее, а значит, изобретательнее, талантливее и сильнее»,  – говорил он. И добавлял, что если ставил перед собой цели, то всегда их добивался.

«Фурсенко так и не смог объяснить, как собирается управлять российским футбольным хозяйством. Он, видимо, думает, что будет выполнять тот же набор функций, что и во время президентства в «Зените», – говорил известный в прошлом вратарь Анзор Кавазашвили, сам не раз выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента РФС.  – Но ведь это совсем другой уровень. Его программа, во главу угла которой поставлена цель  – выиграть чемпионат мира 2018 года, – сплошной популизм».

Сегодня Фурсенко говорит о том, что РФС «почти завершил построение тренерской вертикали, начал собирать материалы по всем талантливым детям, которые занимаются в футбольных школах, собирается по договоренности с ФИФА и УЕФА организовать тренерскую академию». Немногие футбольные специалисты, что до сих пор работают в Доме на Таганке, где находится офис РФС, только разводят руками – они ничего не знают ни про вертикаль, ни про договоренности.

Кодекс чести

Любимое детище Фурсенко – Кодекс чести. В этой тонкой книжечке, увидевшей свет прошлой весной, собраны представления президента РФС о том, какими должны быть футбольные люди: «игрок, тренер, работник команды; судья, инспектор, агент; фанат, болельщик, любитель футбола, губернатор, собственник, президент клуба; президент РФС, член исполкома РФС и член РФС, лиги и ассоциации; руководитель СМИ и журналист».

В 12 пунктах перечислены обязанности всех, кто должен этот Кодекс соблюдать. Подписавший его «осознает ответственность перед страной, городом, командой, семьей за свой труд, уровень самоотдачи, преданность самой красивой и умной игре».

Все это, конечно, здорово, но общее отношение к Кодексу точнее всех с присущим ему здоровым цинизмом выразил защитник «Сатурна» и сборной России Вадим Евсеев: «Если нужно, подпишу любой документ, чтобы выходить на поле».

Клубы тоже не прониклись светлыми чаяниями президента и, по мнению специалистов и СМИ, сыграли в минувшем сезоне столько же, если не больше, договорных матчей по сравнению с предыдущими годами. Впрочем, несмотря на сигналы руководителей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ объединяет клубы первого и второго дивизионов), экспертов, журналистов и букмекеров, Фурсенко отказался проводить расследования, заявив, что это дело не РФС, а РФПЛ (Российская футбольная профессиональная лига, объединяющая клубы премьер-лиги) и ПФЛ. У президента были задачи поважнее…

Питерская вертикаль

И главная из них – создание в РФС четкой вертикали, в которой все главные должности занимали бы люди Фурсенко независимо от их профессиональных качеств. Ничего удивительного: еще в бытность президентом футбольного клуба «Зенит» он пытался пристроить на руководящие посты либо лояльных к нему людей, либо родственников. Об этом, не скрывая «удивления», говорил тогда главный тренер команды Дик Адвокат. С годами удивление прошло, и сегодня голландец возглавляет, с подачи Фурсенко, сборную России. Но это к слову…

Еще недавно имена Каринэ Гюльазизовой, Михаила Мышалова, Николая Васильева, Петра Голунова, Александра Зоркова, Бориса Оникула, Андрея Кнутова, Николая Кулина, Елены Еремеевой или Максима Погорелова почти ничего не говорили футбольным людям. Однако сегодня именно они занимают ключевые должности в РФС, получают зарплаты на порядок больше, чем «люди Мутко», и едва ли не каждую неделю уезжают на выходные в Санкт-Петербург (отъезд в пятницу днем, возвращение в понедельник днем).

Особенно колоритна фигура Гюльазизовой, имиджмейкера Фурсенко, которая в РФС входит почему-то в состав комитета по безопасности и работе с болельщиками. Она имеет огромное влияние на президента РФС и именно ей приписывается авторство Кодекса чести. 

Есть в РФС и вроде бы случайные персонажи. Так, экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб возглавляет судейский комитет – один из важнейших в структуре РФС. Говорят, после назначения на должность он задал только три вопроса: где мой кабинет, кто мой помощник и по какому номеру звонить, чтобы вызвать служебную машину. В коридорах Дома футбола в этом году его не видел никто, а в судейском комитете он не провел ни одного совещания. Но какое это имеет значение в свете больших задач, стоящих перед нашим футболом?

«Осень–весна»

И главная из них – перевод чемпионата России на систему «осень–весна». «Это нововведение сделано во благо первого и второго дивизионов, где в ближайшее время необходимо серьезнейшим образом переработать инфраструктуру, – убеждает Фурсенко. – В течение трех лет мы не собираемся изменять сроки проведения матчей. За три года будем готовить инфраструктуру. Уже представлена инвестиционная программа, в которой прописаны регионы, где мы собираемся менять поля, где собираемся делать подогрев».

Это на словах. На деле Фурсенко провел реформу календаря в интересах самых богатых российских клубов («Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Рубина»), которые давно требовали синхронизировать наш календарь с европейским (правда, 13 стран Европы с похожими на российские погодными условиями придерживаются системы «весна–осень»). Ничего плохого в этой реформе для клубов премьер-лиги нет, а вот как будут жить команды низших лиг, представляющие дотационные регионы России, большой вопрос.

Скорее всего, часть из них прекратит свое существование – откуда взять деньги на поля с подогревом и крытые манежи? И хотя Фурсено обещает, что деньги поступят из трех источников – внебюджетные средства, местные бюджеты, а также федеральная целевая программа развития футбола (всего 10 млрд. рублей), ему мало кто верит. Но это президента РФС не смущает. Более того, попытку бунта в футбольных рядах он пресек на корню, ликвидировав ПФЛ, глава которой, Николай Толстых, сопротивлялся переходу на систему «осень–весна».

Разгон ПФЛ

По заказу Фурсенко юристы нашли нарушения в договоре между РФС и ПФЛ, подписанном полтора десятка лет назад. По этому договору (он неоднократно продлевался), Союз делегировал ПФЛ права на проведение чемпионатов в первом и втором дивизионах. Претензии к ПФЛ возникли сразу после того, как Лига направила обращение к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, в котором, по сути, просила не допустить гибельного перехода на новый календарь.

В спешном порядке было принято решение о создании Национальной футбольной лиги, которая вместо ПФЛ будет проводить соревнования в первом дивизионе. Первенство во втором дивизионе Фурсенко пообещал провести силами самого РФС.

…Российский футбол не погиб и после распада СССР 20 лет назад, и после финансового кризиса конца 90-х. Не умрет и сейчас, после шоковой терапии, которой его подверг Фурсенко. Рано или поздно он уйдет, а исправлять ошибки президента-дилетанта придется уже другим.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Политика

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова.

//В мире

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Утром в пятницу, 16 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведывательный полет вокруг Калининградской области РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Командир самолёта "Жуковский - Симферополь" рассказал о посадке

Командир самолёта "Жуковский - Симферополь" рассказал о посадке

Командир самолёт "Жуковский - Симферополь" 41-летний Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области рассказал подробности происшествия. По его словам, он несколько раз менял решение.

//В мире

СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

В средствах массовой информации в пятницу появилась новость о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп захотел купить Гренландию. В настоящий момент она принадлежит Дании.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//Общество

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В РФ могут ввести штраф за выгул "опасных" собак без намордника. Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо с таким предложением спикеру ГД Вячеславу Володину.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Данное сообщение оказалось в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать фейковые отзывы в интернете

В Роскачестве рассказали, как распознать фейковые отзывы в интернете

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций о том, как во время выбора товара или услуг в интернете отличить "фейковые" отзывы от реальных. Следует обращать внимание на некоторые аспекты.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Священник Алексей Забелин, которого избил уличный артист на набережной в Ялте на глазах у сына, рассказал, что над ним "издевались" полицейские. По его словам, они стали угрожать ему и оказывать всяческое давление после подачи заявления.

//Происшествия

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Трехлетнего ребенка, найденного накануне после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят из реанимации в детское отделение. Об этом сегодня утром сообщили в большереченской районной больнице.

//Происшествия

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила об возбуждении уголовного дела против женщины, которая решила купить лекарство для своего больного ребёнка за границей. Отмечается, что препарат назначил врач.

//В мире

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

Северная Корея в шестой раз за последние три недели запустила неопознанные снаряды. Соответствующую информацию утром в пятницу, 16 августа, предоставили сотрудникам СМИ южнокорейские военные.

//Происшествия

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

Стало известно об инциденте, который произошёл в Омске с 10-летнем мальчиком. Отмечается, что ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва трубопровода. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

//Здоровье

Эксперт рассказал, как справиться с аэрофобией

Эксперт рассказал, как справиться с аэрофобией

Завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы рассказал, как справиться с аэрофобией.

//Новости партнеров

//Политика

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.

//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

//Спорт

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

//Шоу-бизнес

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но именно муж помог ей справиться с ними.

//Непознанное

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

//Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
4

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"
5

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры