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Конфликт с футболом

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Конфликт с футболом

Увольнение Юрия Семина с поста главного тренера московского клуба «Локомотив» стало одним из самых громких событий уходящего футбольного сезона, непривычно скупого на тренерские отставки в премьер-лиге. «АН» решили разобраться, почему потерял работу один из самых опытных российских специалистов и что ждет «Локомотив».

Когда летом 2009-го Юрий Семин вновь пришел в «Локомотив» в качестве главного тренера (он был наставником железнодорожников в 1986–1991 гг. и в 1992–2005 гг., а в 2006–2007 гг. занимал пост президента), поклонники клуба вздохнули с облегчением. На Палыча надеялись, в него верили, и мало кто сомневался, что новые успехи не заставят себя ждать. Но в 2009‑м «Локо» стал лишь четвертым в чемпионате России, а годом позже занял место на ступеньку ниже. Причем по ходу сезона пошли даже разговоры о том, что славному клубу предстоит борьба за выживание. До этого дело не дошло, но хозяева «Локомотива» (руководители РЖД) потребовали принять радикальные меры для оздоровления ситуации.

В «Локо» все плохо

Говорят, Ольга Смородская, бывший руководитель спортивного общества ЦСКА и Фонда спортивных программ «Новое поколение», была приглашена в «Локомотив» президентом РЖД Владимиром Якуниным с подачи зампреда правительства России Сергея Иванова. Она никогда не имела отношения к футболу (работала во Внешторгбанке, «Интерросе», Департаменте строительства Москвы), хотя и говорила не раз, что в бытность начальницей ЦСКА внесла определенный вклад в победы футбольной команды. Правда, кроме нее, этот факт никто не подтверждает...

Как бы то ни было, Смородская быстро дала понять: именно она будет решать все вопросы начиная с договоров со спонсорами и заканчивая питанием футболистов. Злые языки даже говорят, будто она предложила игрокам для восстановления после матчей есть гречневую кашу. Ей не понравились ни трансферная политика «Локомотива» (слишком затратная), ни зарплаты футболистов (слишком высокие), ни поведение главного тренера (чересчур независимое), который запретил ей посещать тренировки на базе в Баковке.

Выговоры и штрафы

«Больше всего в Смородской меня раздражает то, что она все время говорит «я», – рассказывал «АН» источник в клубе. – Она все знает и ни в чем не сомневается». При Смородской в «Локомотиве» вовсю заработала система штрафов. Так, ведущего полузащитника клуба Александра Алиева (14 голов в этом сезоне) оштрафовали почти на 50 тыс. долларов за опоздание на собрание перед матчем Лиги Европы против швейцарской «Лозанны». На нем Смородская растолковывала футболистам, как надо прессинговать соперника. Объяснение Алиева, что он заблудился в коридорах отеля, принято не было.

Президент «Локо» запретила игрокам и работникам клуба давать интервью без ее санкции. Нарушителям — выговор, после второго — увольнение.

Разумеется, между Смородской и Семиным не мог не возникнуть конфликт. Президент хотела уволить тренера еще летом, но кто-то умный в совете директоров напомнил ей, что за расторжение контракта придется заплатить 4,5 млн. евро (по другой информации – 6 млн.). Поэтому решили позволить Семину, чье соглашение рассчитано на три года, доработать до конца сезона – а там будет видно.

Кто на кого работает

На банкете по поводу окончания чемпионата-2010 Семин позволил себе заявить, что у него нет конфликта со Смородской. «Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом», – сказал тренер и тем самым подписал себе приговор. Впрочем, вскоре он выразился гораздо жестче. Когда Смородская приехала в Баковку, чтобы сообщить команде об увольнении Семина, и публично посетовала, что Семин «плохо на нее работает», главный тренер немедленно парировал: «Это ты плохо на меня работаешь. Я – акционер клуба, а ты – никто».

В глазах экспертов уход Семина, который, скорее всего, возглавит киевское «Динамо», серьезно ослабляет московский клуб. Во всяком случае, о быстром возвращении чемпионского титула придется забыть. Тем более, в главные тренеры прочат наставника нальчикского «Спартака» Юрия Красножана, который не имеет опыта работы на столь высоком уровне.

Бардак и агония

«То, что происходило в этом сезоне в «Локомотиве», можно назвать бардаком – с точки зрения организации и агонией — с точки зрения психологии, – считает бывший защитник «Спартака» и сборной России Александр Бубнов. – Деловой контакт между Семиным и Смородской оказался невозможен. Президент «Локомотива» – новичок в профессиональном футболе, Семин – футболист с детства. Вот Семин ушел, а что дальше? Только профессионал может определить, какой тренер нужен команде. Не понимаю, зачем поставили президентом Смородскую?! Вместо того чтобы потихонечку разгребать завалы, делают руководителем человека, который, на мой взгляд, не очень сильный управленец».

«В «Локо» произошло самое страшное, что может произойти, – прервана связь времен, – считает бывший защитник «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев. – Клуб перестал быть семьей, и возвращение Семина ничего не дало. Мне очень нравился прежний «Локомотив» – тем, что там всегда были хозяева. Имею в виду не только железнодорожное ведомство, но и руководителей: Валерия Филатова и Юрия Семина. Для «Локомотива» они были теми же, кем был для «Динамо» Лев Яшин, для «Спартака» Николай Старостин и для ЦСКА Григорий Федотов. Сравните с нынешними временами и почувствуйте разницу. У меня нет никаких сомнений в том, что с Семиным ситуация в «Локо» выправилась бы. При нынешнем же варианте гарантий быть не может».

Мы его потеряли?

На будущий сезон (он продлится полтора года в связи с переходом на систему «осень–весна») «Локомотив» получит тот же бюджет, что и в 2010-м. Во всяком случае, Смородская пообещала, что сокращения не предвидятся. Задачи тоже прежние – быть в «тройке». «Я могла бы сказать, что мы будем бороться только за первое место, но я не бросаюсь такими обещаниями, – говорит Смородская. – Чтобы опередить «Зенит», который только набирает обороты, нужно очень много трудиться. Но мне нравится работать в «Локомотиве», и я буду делать это и дальше».

Последняя фраза больше всего пугает поклонников клуба и его бывших футболистов. «То, что происходит в «Локомотиве», не может не удручать меня как бывшего игрока, как болельщика команды, – говорит экс-вратарь «Локо» и сборной России Сергей Овчинников. – Печально, что такой великий клуб, в 90-е и 2000‑е годы вышедший на европейский уровень, мы практически потеряли. Человек должен быть компетентен в вопросах, которые приходится решать на своей должности. Для Смородской должность президента футбольного клуба нова, и она пока не справляется. Пусть звучит резко, но это так».

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