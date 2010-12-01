Кому не нравится - закусите бананом

Лучшим бомбардиром чемпионата России второй год подряд стал 24-летний спартаковец Соарес Веллитон. Он 19 раз поразил ворота соперников. В прошлом сезоне бразилец вообще поставил рекорд среди легионеров, забив 21 мяч. Всего же на счету Веллитона 50 голов в 75 матчах российского первенства, что составляет 0,666 мячей за игру. Это один из самых впечатляющих показателей в нашем футболе.

Какие форварды нужны сборной России?

Завидная результативность бразильского нападающего стала поводом для ожесточенных споров о его возможной натурализации, которые велись весь прошедший сезон. Сам Веллитон в интервью неоднократно говорил, что не прочь надеть футболку российской сборной. Однако получил жесткий отпор в первую очередь со стороны ее капитана Андрея Аршавина. Со страниц «Спорт-Экспресса» тот заявил буквально следующее: «Мы обсуждали эту тему и пришли к выводу, что Веллитон – нет, а вот, к примеру, Одемвинге – да. Я сейчас говорю не об их футбольных достоинствах, а о принципе. Первый никогда никакого отношения к России не имел, а второй здесь родился, и его мама – россиянка.

Где здесь проходит граница, я не знаю. Потому и говорю, что каждый случай индивидуален. Иначе же можно решить вопрос совсем просто: наша страна достаточно богата, чтобы скупить, условно, 50 самых талантливых 15–16-летних футболистов со всего мира. Дадим им гражданство и получим через 5–6 лет сильнейшую сборную. Только нужна ли она будет российским болельщикам? Если да, то государству стоит задуматься над подобным проектом. Но мне почему-то кажется, что нет».

Аршавина поддержал голкипер Игорь Акинфеев: «Веллитон – гражданин Бразилии, значит, должен играть за сборную Бразилии. Если он нужен сборной своей страны, пусть приглашают. Но ведь не пригласили! Получается: сюда не берут – значит, я тут поиграю. Но сборная – не клуб, каждый должен представлять свою страну. Должны играть свои, а не приглашенные и натурализованные».

А вы, ребята, переплюньте!

Сколько «бабочек» пропускал Акинфеев в завершившемся сезоне, особенно в играх за сборную, вряд ли кто забыл. И как играл за нее – «через губу» – «звезда английского футбола» Аршавин. О том, как высокомерно Андрей повел себя по отношению к нашим болельщикам, хотевшим поприветствовать капитана, пообщаться с ним непосредственно в Лондоне, «АН» рассказывали совсем недавно (в №44 от 11–17 ноября).

На самом деле совершенно очевидно, почему Аршавин, Акинфеев и другие российские сборники не хотят видеть Веллитона в составе нашей национальной команды. Ведь если Соарес начнет забивать в каждом втором матче за сборную, а тот же Аршавин – раз в год в честь большого праздника, то зачем делать канонира капитаном национальной команды? И вообще, как без резвых смуглых парней типа Веллитона мы приблизимся к светлой мечте Сергея Фурсенко, который объявил сборную России по футболу чемпионом мира именно в 2018 году? Тут уж надо выбирать: или расово чистые, но малоспособные ряды, или по-настоящему сплоченный в игре «интернационал», способный реально претендовать на Кубок мира. Пусть нам хотя бы не стыдно будет за сборную России…

Если бы ее сегодняшний главный тренер желал увидеть реактивного и забивного Веллитона под своим началом, одно его слово решило бы все. Возможно, голландец, помимо потенциального конфликта в команде, из‑за появления в ней бразильца, опасается вызвать гнев националистически настроенных болельщиков? Наслушался гнусного уханья трибун стадиона «Петровский», насмотрелся на летящие с них на поле бананы, когда работал в «Зените»? Неслучайно же в ту пору безапелляционно заявил: «В нашей команде чернокожих футболистов не будет. Потому что это не понравится нашим болельщикам». Неужели – всем?